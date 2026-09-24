Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Повредил голову": мать Соседова раскрыла причину смерти путиниста

Кристина Трохимчук
24 сентября 2026, 09:56
google news Подпишитесь
на нас в Google
Одиозный журналист и сторонник войны против Украины скоропостижно скончался.
Сергей Соседов умер
Сергей Соседов умер / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Причина смерти Сергея Соседова
  • Что о гибели путиниста рассказала его мать

На 59-м году жизни скончался российский музыкальный критик Сергей Соседов, известность которому принесли скандальные оценки звезд эстрады и участие в телешоу "Х-фактор". Информацию о его смерти подтвердила мать Антонина в комментарии росСМИ.

Несчастный случай произошел 23 сентября в городе Нерюнгри в Якутии, куда Соседов приехал накануне. 25 сентября он должен был войти в состав жюри местного конкурса "Жемчужина Дальнего Востока - 2026". По словам матери критика, трагедия случилась прямо в гостинице. Во время спуска по лестнице Соседов упал и получил тяжелую травму головы.

видео дня
Умер путинист Сергей Соседов
Сергей Соседов - причина смерти / фото: Стархит

"Я никакая, как я могу себя чувствовать. Он 21-го в ночь улетел туда, в Якутию. А сегодня позвонил оттуда Виктор Николаевич, продюсер какой-то. В отеле по лестнице спускался, упал, повредил голову. Вызвали "скорую", на операции умер. Ужас какой-то", - рассказала мать пропагандиста.

Антонина призналась, что отговаривала сына от столь далекой и утомительной поездки, но тот настоял на своем.

"Я ему говорила: "Зачем ты в такую даль едешь?" Ну, работа есть работа. Что я буду делать, ой, господи. Ну как же так это все бывает", - поделилась она в комментарии.

Путинист Соседов работал в Украине
Путинист Соседов работал в Украине / фото: СТБ

В СМИ появились разные версии того, что именно привело к падению Соседова. Некоторые источники утверждали, что у критика мог оторваться тромб. После падения и полученной травмы у него развился тяжелый отек мозга, а врачам не удалось спасти его жизнь. В то же время источник из окружения Соседова опровергал информацию о тромбе и утверждал, что произошедшее было несчастным случаем.

Сергей Соседов - позиция по войне в Украине

После аннексии Крыма Россией в 2014 году Сергей Соседов публично поддержал действия российских властей. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году музыкальный критик также выступал с заявлениями в поддержку действий России и критиковал российских артистов, которые осудили войну или покинули страну.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что певец Melovin принят участие в новом видео визажиста Егора Андрюшина. Эпатажный артист решился на смелое перевоплощение и примерял на себя яркий образ драг-квин. Поклонники остались в восторге от двух женских луков исполнителя.

Также Ирина Билык решила освежить имидж и продемонстрировала публике эффектные изменения во внешности. Артистка отказалась от привычных длинных ровных волос и легких волн в пользу более объемной прически. Билык предстала с короткими кудрявыми волосами и пышной челкой.

Читайте также:

О персоне: Сергей Соседов

Сергей Соседов - российский журналист, музыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист. Член Союза журналистов террористической Москвы.

С 2010 по 2015 год был одним из четырех судей певческого шоу "Х-фактор" на украинском канале СТБ. После того, как Росстя напала на Украину, Соседов поддержал вторжение агрессора и полностью поддержал военные действия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Сергей Соседов новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ВСУ прорвались в трёх областях: ISW сообщил о срыве операций РФ на фронте

ВСУ прорвались в трёх областях: ISW сообщил о срыве операций РФ на фронте

11:21Фронт
Новая магнитная буря красного уровня накрывает Землю: какой силы будет шторм

Новая магнитная буря красного уровня накрывает Землю: какой силы будет шторм

09:37Синоптик
"Не просто так приезжали": Зеленский раскрыл детали переговоров с людьми Трампа

"Не просто так приезжали": Зеленский раскрыл детали переговоров с людьми Трампа

09:07Война
Реклама

Популярное

Ещё
Снятие наличных в банкоматах с 1 октября: какие лимиты будут действовать в Украине

Снятие наличных в банкоматах с 1 октября: какие лимиты будут действовать в Украине

Не гранулы, и не газ: эксперты определили самый дешевый источник тепла

Не гранулы, и не газ: эксперты определили самый дешевый источник тепла

РФ ударила баллистикой по роддому и жилым домам в Киеве, есть погибшие

РФ ударила баллистикой по роддому и жилым домам в Киеве, есть погибшие

Рубио провел переговоры с Лавровым по Украине — о чем они договорились

Рубио провел переговоры с Лавровым по Украине — о чем они договорились

Умер путинист Сергей Соседов: что случилось

Умер путинист Сергей Соседов: что случилось

Последние новости

11:30

Китайский гороскоп на завтра, 25 сентября: Кроликам - сделки, Змеям - управление

11:21

ВСУ прорвались в трёх областях: ISW сообщил о срыве операций РФ на фронте

11:20

Масло на столе и орехи в холоде: как на самом деле нужно хранить продукты

11:18

Центр ответственной игры и группа экспертов из Украины изучили эстонский опыт профилактики игровой зависимости

11:01

Буданов в ОП отказался от практики ручного контроля над правительством, - СМИ

"Россияне мечтают о слабой Европе": Розумный — о расколе в ЕС и последствиях для Украины«Россияне мечтают о слабой Европе»: Розумный — о расколе в ЕС и последствиях для Украины
10:53

Вкус будет как в дорогой кофейне: что нужно добавить в кофе вместо сахара

10:51

Евро может готовиться к новому движению: неожиданный прогноз курса валют в Украине

10:46

Зеленская решилась на модный эксперимент для встречи с Меланией ТрампВидео

10:17

"Не уверен, что справляюсь": Зеленский сделал откровенное признание о войне

Реклама
10:16

РФ может напасть на страны НАТО: эксперт назвал самое опасное в плане Кремля

10:02

Трамп пригласил Путина на саммит G20 - в Кремле дали неоднозначный ответ

09:56

"Повредил голову": мать Соседова раскрыла причину смерти путиниста

09:51

Почему финал войны в Украине станет кошмаром для Балтии и Польши: ответ эксперта

09:37

Новая магнитная буря красного уровня накрывает Землю: какой силы будет шторм

09:07

"Не просто так приезжали": Зеленский раскрыл детали переговоров с людьми Трампа

08:58

Операция "Паутина" по-русски: как РФ планирует атаковать три страны Европы

08:05

Гороскоп на завтра, 25 сентября: Овнам — риск, Девам — удача

07:31

"Дай Бог, получится": Зеленский раскрыл три варианта перемирия с РФ

06:39

РФ ударила баллистикой по роддому и жилым домам в Киеве, есть погибшиеФото

05:55

"Грудь больше моей": Melovin стал женщинойВидео

Реклама
05:27

Срезать или выкручивать грибы: как лучше поступить, чтобы не навредить грибницеВидео

05:10

Фортуна выбрала фаворитов: три знака зодиака получат все, о чем мечтали

04:04

Секрет сухих окон осенью — что нужно поставить на подоконник уже сейчас

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с белкой за 39 с

03:56

Только соды недостаточно: чем заменить разрыхлитель в выпечке

03:21

Зачем Путину новые 300 тысяч военных: эксперт раскрыл хитрый план Кремля

01:05

Дарья Трегубова удивила признанием о гардеробе: сколько тратит и чего не наденет

00:30

Посланник Путина отправится в США на переговоры с командой Трампа - Reuters

23 сентября, среда
23:23

Большие перемены в жизни уже близко: кому вскоре улыбнется судьба

22:23

"Не могу поверить": украинская актриса рассказала о сложных родах за границей

21:32

Умер путинист Сергей Соседов: что случилось

21:30

Возвращение Крыма - условие нормальной жизни Украины: заявление Зеленского

21:26

Жену путиниста Петросяна не пустили в Европу: от чего она в шоке

21:00

Звезда "Человека-паука" договорился о разводе спустя почти 5 лет - детали

20:56

Зеленский на Генассамблее ООН назвал новые цели Путина в войне: список городов

20:30

РФ готова нанести новый баллистический удар: в ЦПД предупредили украинцев

20:24

Гороскоп на сегодня, 24 сентября: Львам — награда, Водолеям — радость

20:24

Джордж Клуни дал трогательный совет сыну Синди Кроуфорт перед смертью

20:03

Украина могла сохранить границы 1991 года: Лавров назвал настоящую причину войны

19:42

Как сделать комнату теплее без отопления: забытый, но действенный способВидео

Реклама
19:37

Что произойдет с аккумулятором, если заряжать смартфон чужим кабелем: разъяснение

19:22

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки с чайкой за 46 с

19:18

Благоприятный период в октябре: 3 знака зодиака получат новые возможности

19:05

Украина согласилась на полное и безоговорочное прекращение огня — ️заявление в ООН

18:41

Почему 24 сентября нельзя жадничать и ругаться: какой церковный праздник

18:26

Рубио провел переговоры с Лавровым по Украине — о чем они договорились

18:17

Когда стричь волосы, чтобы разбогатеть, а когда — чтобы обеднеть: народные приметы

18:00

Как предотвратить выцветание черной одежды: простой прием при полоскании

17:56

Одежда быстрее высохнет в квартире: поможет один обычный предметВидео

17:55

Путин обратился к россиянам и сделал громкое заявление о войне против Украины

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ЧеркассыНовости ДнепраНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Львова
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять