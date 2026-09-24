"Пошли народные методы": беременная Витвицкая пытается ускорить роды

Популярная украинская телеведущая со дня на день готовится впервые стать мамой.

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Соломия Витвицкая - беременность / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Соломия Витвицкая

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На какой неделе беременности находится Соломия Витвицкая

К каким народным методам обратилась звезда для ускорения родов

Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая, которая находится в трогательном ожидании первенца, откровенно рассказала о своем состоянии. В своем Instagram ведущая с юмором прокомментировала затянувшееся ожидание родов.

Находясь уже на 41-й неделе беременности, звезда призналась подписчикам, что роды пока не начались, хотя малыш может появиться на свет в любой момент.

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"До сих пор не родила. Пока еще с малышом вместе", - отметила Соломия.

Соломия Витвицкая готовится к родам / фото: instagram.com, Соломия Витвицкая

Телеведущая успокоила поклонников, заверив, что прошла медицинский осмотр и здоровье как ее, так и будущего ребенка находится в норме. Соломия предположила, что ожидание может быть связано в том числе с ее собственным волнением перед важным событием.

"Плановый осмотр. Все в норме. Попробую уже договариваться с малышом о встрече, думаю, это еще и мои какие-то волнения влияют на процесс. Ну и уже готова к народным методам и советам", - поделилась Витвицкая.

Соломия Витвицкая пытается ускорить роды / фото: instagram.com, Соломия Витвицкая

Одним из первых методов, к которому прибегла звезда после консультации со своим акушером-гинекологом, стала физическая активность. Витвицкая старается больше ходить пешком и подниматься по лестнице.

"Пошли уже народные методы. Ходить пешком. Поднимаемся пешком, а вдруг сработает. Врач, кстати, тоже посоветовала", - с оптимизмом рассказала ведущая.

Соломия Витвицкая / инфографика: Главред

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О персоне: Соломия Витвицкая Украинская телеведущая, журналистка, ведущая проекта "ТСН" на телеканале 1+1, сообщает Википедия.

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