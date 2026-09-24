"Ракета возле нас попала": Наталка Денисенко вышла на связь после прилета

Известная украинская актриса оказалась совсем рядом с местом российского удара по столице.

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Наталка Денисенко рассказала о прилете / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

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Как РФ атаковала Киев баллистическими ракетами

Что Наталка Денисенко рассказала о попадании возле ее дома

В ночь на 24 сентября РФ совершила массированный удар по Киеву, применив баллистические ракеты. Популярная актриса Наталка Денисенко рассказала поклонникам в Instagram о прилете совсем рядом с ее домом.

В результате атаки в столице были повреждены здания, погибли два человека, еще восемь пострадали. В Подольском районе рядом с роддомом произошло попадание, на парковке загорелись четыре автомобиля, а само здание медучреждения получило повреждения. Как выяснилось, совсем рядом с местом удара находится дом Наталки Денисенко.

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Наталка Денисенко - прилет возле дома / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Звезда украинских сериалов вышла на связь прямо из постели, опубликовав фото без макияжа и укладки, укрывшись одеялом. На снимке актриса выглядела уставшей после бессонной ночи.

"Сегодня утром едва встала. Ракета рядом с нами попала в пешеходную зону между роддомом и церковью", - написала актриса.

Наталка Денисенко ответила подписчикам / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Помимо кадров разрушений, Денисенко показала скриншоты ночных уведомлений о воздушной тревоге, которая началась почти в час ночи. На вопрос одного из подписчиков о том, почему артистке приходится "держать менталку", Наталка ответила очень эмоционально.

"Завидую таким людям, которые спрашивают, чего это мне надо держать кукуху... Я живу в Украине. На улице полный ужас, завтра репетиция, сыну в школу... а надо выжить", - написала актриса.

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О персоне: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

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