Умерла знаменитая актриса и вдова Высоцкого — что известно

Ушла из жизни последняя муза Владимира Высоцкого.

https://stars.glavred.info/umerla-znamenitaya-aktrisa-i-vdova-vysockogo-chto-izvestno-10799174.html Ссылка скопирована

Умерла Марина Влади / коллаж: Главред, фото: pexels.com, Википедия

Вы узнаете:

Как умерла Марина Влади

Как на трагическую новость отреагировал Никита Высоцкий

На 89-м году жизни умерла знаменитая французская актриса, певица и писательница Марина Влади. О смерти легенды кинематографа агентству AFP сообщили ее родственники. Родные отметили, что артистка ушла из жизни у себя дома, в окружении семьи и любимых питомцев, отмечает France 24.

Марина Влади родилась под Парижем в семье русских эмигрантов. Ее дебют в кино состоялся, когда юной актрисе исполнилось всего 11 лет. За свою богатую карьеру она успела поработать с такими гигантами мирового кинематографа, как Жан-Люк Годар, Орсон Уэллс и Бертран Тавернье, а также разделить съемочную площадку с Марчелло Мастроянни.

видео дня

Где умерла Марина Влади / фото: imdb.com

Всемирное признание принесли ей роли в картинах "Колдунья", "Принцесса Клевская", "Веские доказательства" и "Полуночные колокола". В 1963 году за главную роль в драматической ленте Марко Феррери "Пчелиная матка" Влади удостоилась приза Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль.

В 1970 году актриса вышла замуж за советского барда, поэта и актера Владимира Высоцкого, став его третьей супругой. Их союз продлился десять лет, вплоть до смерти поэта в 1980 году. Позже историю их любви и непростой судьбы Марина Влади увековечила в своей знаменитой биографической книге "Владимир, или Прерванный полет".

Марина Влади - фильмы и сериалы / фото: imdb.com

На известие о смерти вдовы своего отца отреагировал сын поэта Никита Высоцкий. Он с грустью воспринял эту новость и в комментарии росСМИ признался, что в последние годы они с Влади не поддерживали отношения.

"Мы не поддерживали отношения в последние годы. О ее смерти я узнал, как и все, из прессы", - прокомментировал сын барда.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что блогер Оксана Самойлова подала в суд иск об ограничении родительских прав рэпера Джигана. Поводом стали сообщения в росСМИ о скандале, в ходе которого артист летом устроил стрельбу в доме и удерживал людей в заложниках.

Также Фрэнсис Бин Кобейн впервые за восемь лет совершила официальный выход на красную дорожку на показе фильма "The Deputy" в Лос-Анджелесе. Дочь Курта Кобейна, потерявшая отца в полуторагодовалом возрасте, обычно ведет закрытый образ жизни.

Читайте также:

О персоне: Марина Влади Марина Влади (настоящее имя - Екатерина Марина Владимировна Полякова-Байдарова) - французская актриса театра, кино и телевидения, певица, скульптор и писательница, сообщает Википедия. Мировую известность 17-летней актрисе принесла главная роль во французско-шведском фильме "Колдунья" (1956). За роль в картине "Королева пчел" ("Современная история") Влади получила престижную награду Каннского кинофестиваля. Была замужем за актером Робером Оссейном, Жаном-Клодом Бруйе и советским поэтом и бардом Владимиром Высоцким.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред