Самойлова решила отобрать четверых детей у путиниста Джигана: "Подала иск"

Развод звездной пары перерос в громкую судебную войну за четверых детей.

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Оксана Самойлова - суд с Джиганом / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Оксана Самойлова

Вы узнаете:

Оксана Самойлова хочет ограничить Джигана в родительских правах

Как отреагировал путинист

Блогер Оксана Самойлова подала иск в Савеловский районный суд Москвы об ограничении родительских прав своего бывшего супруга, рэпера Джигана. Незадолго до этого росСМИ сообщили, что предатель Украины оказался в центре громкого скандала: летом он устроил стрельбу в собственном доме и удерживал людей в заложниках.

Бывшая жена путиниста также хочет юридически определить место проживания всех четверых детей вместе с матерью. По информации СМИ, Самойлова намерена добиться ограничения общения музыканта с детьми. Сообщается, что встречи с отцом могут проходить по предварительному согласованию с матерью и при условии его полной трезвости.

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Джиган и Оксана Самойлова / фото: instagram.com, Джиган

Блогер также готова пойти до конца и полностью лишить рэпера родительских прав. Адвокат Самойловой Марина Дубровская подтвердила факт обращения в суд.

"Смотрите, я подтверждаю, что Оксана Самойлова подала иск об ограничении родительских прав Джигана и об определении места жительства всех детей", - прокомментировала правозащитница.

Сам 41-летний музыкант, который родом из Одессы, но публично поддерживал войну России против Украины, быстро отреагировал на новости о судебном иске. Он выразил надежду, что суд будет руководствоваться доказательствами и законом, а попытка бывшей супруги ограничить его общение с детьми закончится неудачей. Джиган заявил, что многочисленные скандальные публикации последних дней, по его мнению, были частью подготовки к предстоящему судебному процессу.

Дети Джигана и Оксаны Самойловой / фото: instagram.com, Джиган

"Стало понятно, для чего в последние дни появлялись многочисленные информационные вбросы, громкие публикации и анонсы интервью. Все это очень похоже на своеобразную информационную артиллерийскую подготовку к предстоящему судебному процессу и попытку заранее сформировать негативное общественное мнение. Точно так же уверен, что и суд будет руководствоваться исключительно доказательствами и законом, а не заголовками в СМИ", - высказался рэпер, который сейчас находится в израильском рехабе.

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О персоне: Джиган Джиган (настоящее имя - Денис Устименко-Вейнштейн) - рэп-исполнитель украинского происхождения, родился в Одессе, сообщает Википедия. Джиган был женат на россиянке и блогерше Оксане Самойловой. Он не раз попадал в больницы из-за злоупотребления запрещенными веществами.

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