Пугачева со взрослой дочерью восхитили встречей с мировой звездой - детали

77-летняя певица посетила шоу легендарного солиста Modern Talking.

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Алла Пугачева с дочерью Лизой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Вы узнаете:

Как Алла Пугачева встретилась с Томасом Андерсом

Как выглядела заметно повзрослевшая Лиза Галкина

Российская певица Алла Пугачева, которая поддержала Украину после начала полномасштабного вторжения, провела вечер в Лимассоле, посетив масштабное шоу экс-солиста культового дуэта Modern Talking Томаса Андерса. Певец поделился фото с артисткой в своем Instagram.

Пугачева отправилась на мероприятие вместе с 13-летней дочерью Лизой Галкиной. Для выхода в свет Примадонна выбрала темно-синий наряд с поясом на талии, который дополнила черной сумочкой через плечо и выразительным макияжем. Ее дочь Лиза отдала предпочтение лаконичному черному мини-платью с открытыми плечами.

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Алла Пугачева с дочкой встретились с Томасом Андерсом / фото: instagram.com, Томас Андерс

После концерта 63-летний немецкий музыкант лично встретился с Аллой Борисовной и ее дочерью за кулисами. Андерс опубликовал совместный кадр в социальных сетях, не скрывая своего восхищения от общения с певицей.

"Такая особенная честь! Я невероятно горжусь тем, что легендарная Алла Пугачева посетила мой концерт на Кипре со своей дочерью Лизой и мы встретились лично. Очень особенная встреча с одной из самых значимых женских артисток в Восточной Европе за последние 50 лет. Мое уважение! Спасибо, дорогая Алла, и дорогая Лиза, за этот незабываемый момент", - написал музыкант.

Алла Пугачева - как выглядит сейчас / скрин из видео

Публикация мгновенно вызвала ажиотаж среди подписчиков и коллег по шоу-бизнесу. Поклонники осыпали Примадонну и ее дочь комплиментами, отметили внешний вид певицы и назвали их совместный кадр историческим.

"Две легенды, две звезды встретились!"

"Алла хороша!"

"Вот это встреча! Как вам повезло!"

Напомним, что более четырех лет назад певица покинула Россию и вместе с семьей перебралась за границу. Сейчас Пугачева ведет достаточно закрытый образ жизни, но периодически появляется на культурных мероприятиях.

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Ранее Главред сообщал, что на 89-м году жизни скончалась французская актриса и певица Марина Влади. О ее смерти сообщили родственники, уточнив, что артистка умерла у себя дома в окружении семьи и питомцев.

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О персоне: Алла Пугачева Алла Пугачёва - советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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