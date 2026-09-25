Пугачева со взрослой дочерью восхитили встречей с мировой звездой - детали

Вы узнаете:
- Как Алла Пугачева встретилась с Томасом Андерсом
- Как выглядела заметно повзрослевшая Лиза Галкина
Российская певица Алла Пугачева, которая поддержала Украину после начала полномасштабного вторжения, провела вечер в Лимассоле, посетив масштабное шоу экс-солиста культового дуэта Modern Talking Томаса Андерса. Певец поделился фото с артисткой в своем Instagram.
Пугачева отправилась на мероприятие вместе с 13-летней дочерью Лизой Галкиной. Для выхода в свет Примадонна выбрала темно-синий наряд с поясом на талии, который дополнила черной сумочкой через плечо и выразительным макияжем. Ее дочь Лиза отдала предпочтение лаконичному черному мини-платью с открытыми плечами.
После концерта 63-летний немецкий музыкант лично встретился с Аллой Борисовной и ее дочерью за кулисами. Андерс опубликовал совместный кадр в социальных сетях, не скрывая своего восхищения от общения с певицей.
"Такая особенная честь! Я невероятно горжусь тем, что легендарная Алла Пугачева посетила мой концерт на Кипре со своей дочерью Лизой и мы встретились лично. Очень особенная встреча с одной из самых значимых женских артисток в Восточной Европе за последние 50 лет. Мое уважение! Спасибо, дорогая Алла, и дорогая Лиза, за этот незабываемый момент", - написал музыкант.
Публикация мгновенно вызвала ажиотаж среди подписчиков и коллег по шоу-бизнесу. Поклонники осыпали Примадонну и ее дочь комплиментами, отметили внешний вид певицы и назвали их совместный кадр историческим.
"Две легенды, две звезды встретились!"
"Алла хороша!"
"Вот это встреча! Как вам повезло!"
Напомним, что более четырех лет назад певица покинула Россию и вместе с семьей перебралась за границу. Сейчас Пугачева ведет достаточно закрытый образ жизни, но периодически появляется на культурных мероприятиях.
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О персоне: Алла Пугачева
Алла Пугачёва - советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
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