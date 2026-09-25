Жена Усика показала неузнаваемого боксера и обратилась к нему: "17 лет вместе"

Супруга чемпиона показала романтические кадры из Испании.

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Как изменился Александр Усик / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Усик

Вы узнаете:

Екатерина Усик поздравила мужа с годовщиной свадьбы

Как изменился имидж Александра Усика

Известный украинский боксер Александр Усик и его супруга Екатерина 25 сентября 2026 года отметили 17-ю годовщину официального брака. По случаю праздника жена спортсмена разместила в Instagram серию романтических совместных снимков, сделанных во время их поездки в Испанию.

Екатерина с нежностью прокомментировала памятную дату и обратилась к супругу со словами любви. Она отметила, что уже много лет они с возлюбленным каждый день выбирают друг друга.

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Александр Усик - годовщина свадьбы / фото: instagram.com, Екатерина Усик

"17 лет вместе. И все так же выбираем друг друга. Люблю", - написала она.

Особое внимание поклонников на праздничных снимках привлекли кардинальные изменения во внешности Александра Усика. Боксер сменил привычный темный цвет волос: верхняя часть шевелюры стала заметно светлее, тогда как у корней сохранился более темный оттенок. По бокам спортсмен сделал короткую стрижку, сохранив объем сверху. Автором нового яркого образа чемпиона стал известный колорист Александр Даалгард.

Александр Усик с женой Екатериной / фото: instagram.com, Екатерина Усик

Александр Усик - личная жизнь

История пары началась еще в Симферополе, где Александр и Екатерина познакомились в школьные годы, обучаясь в параллельных классах. Позже между ними завязался роман, однако их путь не был простым: на определенном этапе молодые люди расстались и какое-то время не поддерживали связь. Со временем чувства взяли верх, и они снова воссоединились.

Новый имидж Александра Усика / фото: instagram.com, Екатерина Усик

25 сентября 2009 года пара официально сыграла свадьбу в Крыму в узком кругу близких. На тот момент Екатерина уже ждала их первенца - дочь Елизавету, которая появилась на свет в 2010 году. Со временем семья стала многодетной: супруги воспитывают сыновей Кирилла и Михаила, а в 2024 году у них родилась младшая дочь Мария.

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О персоне: Александр Усик Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

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