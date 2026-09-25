"Мы молимся": звезда "Терминатора-2" обратился к украинцам и пожелал победы

Роберт Патрик выразил поддержку народу Украины и пожелал скорейшего завершения войны и победы нашей стране.

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Роберт Патрик записал ролик во время поездки на мотоцикле / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Роберт Патрик записал ролик во время поездки на мотоцикле

Голливудская звезда непосредственно обратился к украинцам

Американский актер Роберт Патрик, получивший мировую известность благодаря роли Т-1000 в культовом фильме "Терминатор-2: Судный день", записал видеообращение к украинцам. Артист выразил поддержку народу Украины и пожелал скорейшего завершения войны и победы нашей стране.

67-летний Патрик записал ролик во время поездки на мотоцикле. Перед камерой актер появился в привычном для себя байкерском образе. Видео распространили в социальных сетях представители украинского мотосообщества Harley-Davidson.

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В своем обращении голливудская звезда непосредственно обратился к украинцам и отметил, что молится за народ Украины.

"Мы молимся за украинский народ. Желаем, чтобы война закончилась, чтобы Украина победила. И продолжайте ездить на Harley-Davidson! Продолжайте ездить - именно так, как я сейчас собираюсь это сделать. Я обожаю это", - сказал Патрик.

Роберт Патрик и его любовь к мотоциклам

Увлечение мотоциклами для актера давно стало частью жизни, а не просто хобби. Патрик является совладельцем дилерского центра Harley-Davidson и принимает активное участие в деятельности мотосообщества.

Поэтому видео для украинцев он решил записать именно во время подготовки к поездке на мотоцикле - в обстановке, которая для него является привычной.

При этом нынешнее обращение стало не первым случаем, когда актер публично демонстрировал поддержку Украины. Ранее Патрик уже записывал видео в поддержку украинцев, которые защищают свою страну от российской агрессии.

Кроме того, актер призывал оказывать помощь TAPS Ukraine - организации, занимающейся поддержкой семей погибших украинских военнослужащих.

Что связывает Роберта Патрика с Украиной

У американского актера есть и непосредственная связь с Украиной. В 2018 году он приезжал в страну для съемок фильма "Захар Беркут", в котором исполнил одну из главных ролей.

После начала полномасштабного российского вторжения Патрик продолжил публично поддерживать Украину. В 2022 году, после обращения мэра Днепра Бориса Филатова, актер согласился стать послом доброй воли Днепра.

В этой роли он должен был помогать привлекать внимание международной аудитории к Украине и рассказывать о происходящем в нашей стране.

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О персоне: Роберт Патрик Роберт Патрик - американский актер и продюсер, получивший всемирную славу благодаря роли главного антагониста - жидкометаллического робота Т-1000 в культовом фантастическом боевике "Терминатор-2: Судный день". Родился 5 ноября 1958 года в городе Мариетта, штат Джорджия. Помимо "Терминатора-2", он запомнился зрителям как специальный агент Джон Доггетт в сериале "Секретные материалы" (The X-Files), а также ролями в сериалах "Скорпион", "Миротворец" и "Тулса Кинг". Роберт Патрик счастлив в браке с актрисой Барбарой Хупер, с которой они поженились в 1990 году. У пары двое детей - дочь Остин (родилась в 1997 году) и сын Сэмюэль (родился в 2000 году). В сентябре 2026 года актер посетил специальный конвент в честь грядущего юбилея фильма "Терминатор-2", где воссоединился с коллегами по съемочной площадке, а также публично записал видеообращение в поддержку Украины.

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