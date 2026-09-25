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Наташа Королева "избавилась" от квартиры в США за 10 долларов - кто ее получил

Кристина Трохимчук
25 сентября 2026, 17:27
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Певица переписала американскую недвижимость площадью 120 квадратных метров на родственников.
Наташа Королева с мамой
Наташа Королева избавилась от квартиры в США / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наташа Королева, t.me/Ego_svita

Вы узнаете:

  • Как Наташа Королева осталась без квартиры в Майами
  • Почему артистка передала права собственности за 10 долларов

Путинистка Наташа Королева переписала свою квартиру в Майами на близких родственников. Примечательно, что решение избавиться от американского актива артистка приняла в марте 2022 года - всего через месяц после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, сообщают росСМИ.

Апартаменты площадью 120 квадратных метров в жилом комплексе Winston Towers 300 артистка приобрела в 2013 году. Квартира расположена на 16-м этаже и включает две спальни, две ванные комнаты и просторную гостиную. На данный момент стоимость этого жилья оценивается в 32,2 миллиона рублей, а ежегодный налог составляет почти 506 тысяч рублей.

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Где живет семья Королевой в Майами
Где живет семья Королевой в Майами / фото: t.me/shot_shot

Оформление сделки прошло формально - певица передала права на недвижимость матери и племяннице за символическую сумму.

"В марте 2022 года Королева за формальные $10 отказалась от права собственности на эту квартиру в пользу матери и племянницы", - сообщили источники.

Информация о переоформлении апартаментов противоречит прежним публичным заявлениям певицы о том, что собственной недвижимости в США у нее нет. Несмотря на украинское происхождение, Королева после начала полномасштабного вторжения РФ публично не осудила российскую агрессию против Украины и продолжила строить карьеру в России.

Наташа Королева своеобразно поздравила мать
Наташа Королева с мамой / фото: instagram.com, Наташа Королева

При этом мать артистки проживает в другом помещении того же комплекса - на 9-м этаже, в более просторной квартире. Эту недвижимость певица приобрела еще в 2011 году, и сейчас ее стоимость оценивается примерно в 34,8 миллиона рублей при аналогичном годовом налоге. В этих апартаментах живет сводная сестра Королевой - дочь второго мужа ее матери Игоря Эльперина.

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Ранее Главред сообщал, что Наталья Могилевская раскрыла секреты своего впечатляющего похудения. Певица подчеркнула, что обходится без "волшебных таблеток", а ее результат - это следствие строгого режима, дисциплины и постоянной работы над собой.

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О персоне: Наташа Королева

Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.

12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

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