Могилевская пошла на радикальные меры ради идеальной фигуры - детали

Чтобы сохранить фигуру для съемок, артистка жестко следит за питанием.

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Наталья Могилевская - как похудела / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Могилевская

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Как худеет Наталья Могилевская

На какой радикальный метод идет артистка перед съемками

Украинская певица Наталья Могилевская откровенно поделилась с поклонниками своими правилами после впечатляющего похудения. Как сообщает "Новий канал", исполнительница практикует разгрузочные дни и тщательно следит за питанием.

По словам артистки, никаких волшебных таблеток или мгновенных секретных диет не существует, а в основе ее безупречного внешнего вида лежат дисциплина и постоянная работа над собой. Звезда подчеркнула, что ее система базируется на понятных и проверенных принципах, в которых ключевую роль играет повседневный режим.

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Наталья Могилевская питание / фото: instagram.com, Наталья Могилевская

"Трюк действительно очень прост: меньше есть, больше двигаться. Я занимаюсь спортом и тщательно слежу за своим питанием. У меня уже сформировался соблюдаемый режим. К примеру, когда хочу похудеть, на моей тарелке появляется много овощей. Люблю разные салаты, свеклу, тушеные овощи, баклажаны, перец, помидоры. Также могу добавить орехи или семена. А каких-то мгновенных лайфхаков, я думаю, никто не имеет. Как бы это кому-то нравилось или нет, но хорошая форма – это ежедневный труд и поменьше есть", - откровенно рассказала Могилевская.

Несмотря на приверженность системному правильному питанию, у Натальи Могилевской все же есть одно радикальное правило. К нему исполнительница прибегает в тех случаях, когда ей требуется максимально быстро прийти в идеальную форму перед объективами камер или выходом на сцену. Артистка призналась, что перед ответственными мероприятиями устраивает себе разгрузочный день.

Наталья Могилевская - как следит за фигурой / фото: instagram.com, Наталья Могилевская

"В преддверии важных событий я практикую день голодовки. После этого чувствую себя очень хорошо, с классным и бодрым состоянием", - поделилась певица.

Наталья Могилевская / инфографика: Главред

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О персоне: Наталья Могилевская Наталья Алексеевна Могилевская - украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

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