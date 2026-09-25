'Зажрались авторы': вдова известного композитора раскрыла доходы от его хитов

Светлана Поклад отреагировала на распространенное мнение о том, что авторы популярных песен получают за свои произведения огромные суммы.

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Вдова известного композитора показала свои доходы от его хитов / коллаж: Главред, фото: facebook.com/svitlana.poklad.2025

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Сколько на самом деле получают авторы хитов

Почему Светлана Поклад поддержала Руслана Квинту

Вдова украинского композитора Игоря Поклада Светлана рассказала о доходах от произведений своего покойного мужа. Она также высказалась о дискуссии вокруг авторских прав, которая разгорелась после скандала с исполнением песни "Одна калина" Руслана Квинты в Берлине. Об этом сообщается в посте Светланы Поклад.

Светлана Поклад отреагировала на распространенное мнение о том, что авторы популярных песен получают за свои произведения огромные суммы. В своем посте она напомнила о необходимости соблюдать авторские права и отметила, что вопросы лицензий и договоров должны учитывать исполнители и продюсеры.

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По словам вдовы композитора, разговоры о том, что известные песни якобы "принадлежат народу", не отменяют существующих правил использования музыкальных произведений.

"И снова несется то же самое, о чем уже не раз говорено: "Да пусть поют, жалко ли что? Да зажрались уже те авторы! Песня принадлежит народу!" И все такое прочее…", - написала Светлана.

Она подчеркнула, что не собирается подробно разъяснять законодательство в своей публикации, однако призвала тех, кто хочет разобраться в вопросе авторских прав, самостоятельно ознакомиться с соответствующими нормами.

Сколько на самом деле получают авторы хитов

Чтобы продемонстрировать свои слова на конкретном примере, Светлана Поклад показала данные из авторского кабинета одного из агентств.

Она рассказала, что за использование одного из известных произведений Игоря Поклада получает не более 20 грн. В частности, композиции "Чарівна скрипка" и "Кохана" принесли ей по 14 грн 38 копеек за месяц.

Еще меньше составили начисления за песню "Тече вода" - всего 3 грн 54 копейки.

Таким примером Светлана решила показать, насколько отличаются реальные выплаты от представлений о "огромных роялти", о которых часто говорят в социальных сетях.

"Ну и немного визуализации в виде одного скрина из "кабинета автора" в одном из агентств. Чтобы понять, из каких бешеных сумм складываются такие же бешеные роялти авторов", - отметила она.

Фото: facebook.com/svitlana.poklad.2025

Почему Светлана Поклад поддержала Руслана Квинту

Поводом для ее комментария стала ситуация вокруг композиции "Одна калина". Автор музыки Руслан Квинта публично отреагировал на исполнение песни российским блогером и заявил, что не давал разрешения на такое использование произведения. Выступление состоялось в Берлине и вызвало широкое обсуждение в сети.

Квинта является автором музыки к "Одной калине", которую широко прославила София Ротару.

Светлана Поклад в этой ситуации поддержала композитора. Она заявила, что аргументы о популяризации украинской песни и патриотизме не должны подменять разговор об авторских правах.

"Нужно ли говорить, что в данном случае я полностью на стороне автора песни? Конечно!" - подчеркнула она.

Вдова Игоря Поклада также призвала не воспринимать авторские произведения как нечто, чем можно свободно пользоваться без учета прав их создателей.

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О персоне: Игорь Поклад Игорь Поклад - украинский композитор и опермейстер. Лауреат Шевченковской премии (1986). Заслуженный деятель искусств УССР (1989). Народный артист Украины (1997). Герой Украины (2021). Национальная легенда Украины (2024). Член НСКУ, пишет Википедия.

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