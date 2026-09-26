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Назван представитель Украины на "Детском Евровидении-2026"

Виталий Кирсанов
26 сентября 2026, 22:20
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Эрика Колесниченко представит Украину на Детском "Евровидении-2026".
Эрика Колесниченко представит Украину на Детском "Евровидении-2026"
Эрика Колесниченко представит Украину на Детском "Евровидении-2026" / коллаж: Главред, фото: скриншот, facebook.com/suspilne.eurovision

Кратко:

  • Эрика Колесниченко выступит с песней "НЕ колискова"
  • "Детское Евровидение-2026" состоится 24 октября на Мальте

Эрика Колесниченко стала победительницей национального отбора и получила право представить Украину на международном песенном конкурсе "Детское Евровидение-2026". Юная исполнительница выступит с песней "НЕ колискова". Об этом сообщает "Евровидение Украина" в Facebook.

По итогам голосования Колесниченко получила 5 баллов от профессионального жюри и максимальные 6 баллов от зрителей. Таким образом, именно она стала представительницей Украины на предстоящем конкурсе.

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"Детское Евровидение-2026" состоится 24 октября на Мальте. Конкурс пройдет на арене MFCC, расположенной в городе Та-Кали.

В последние годы украинские представители показывали высокие результаты на детском песенном конкурсе. В частности, Анастасия Димид заняла пятое место на "Детском Евровидении-2023" в Ницце, Артем Котенко стал третьим в 2024 году в Мадриде, а София Нерсесян с песней "Мотанка" завоевала второе место на конкурсе 2025 года в Тбилиси.

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Ранее Главред сообщал, в субботу, 26 сентября, 46-летняя украинская телеведущая Соломия Витвицкая родила ребенка. "Мы тебя очень ждали, сынок", - говорится в сообщении. Телеведущая планировала партнерские роды, однако не была уверена, что любимый в тот же день не будет на службе. Но ему все же удалось присутствовать и поддержать любимую.

Российские судебно-медицинские эксперты установили предварительную причину смерти телеведущего-путиниста и музыкального критика Сергея Соседова. Как пишут российские СМИ, результаты экспертизы уже сообщили его близким, однако официально их пока не обнародовали.

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Детское Евровидение

Детское Евровидение - ежегодный международный телевизионный песенный конкурс, в котором участвуют представители стран-членов Европейского вещательного союза. Аналог песенного конкурса Евровидение с тем отличием, что в качестве исполнителей выступают дети и подростки до 14 лет, сообщает Википедия.

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