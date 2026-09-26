'Немножко провинился': муж Наталки Денисенко рассказал о ссоре с актрисой

Кратко:
- Чтобы помириться с супругой, Юрий Ярошенко отправился за цветами
- Ярошенко показал реакцию жены на подарок
Муж украинской актрисы Наталки Денисенко, манекенщик Юрий Ярошенко, рассказал о конфликте с супругой и показал, как решил загладить свою вину.
Подробностями семейной жизни он поделился в Instagram-stories. Ярошенко признался, что они с женой поссорились, однако раскрывать причину конфликта не стал. При этом манекенщик отметил, что в произошедшем виноват именно он и признал свою ошибку.
Чтобы помириться с супругой, Юрий Ярошенко отправился за цветами. Он выбрал для Наталки Денисенко большой букет белых роз - именно этот цвет она любит больше всего.
"Немножко провинился. Но слава Богу, сейчас все быстренько исправлю", - рассказал манекенщик.
Позже Ярошенко показал реакцию жены на подарок. Наталка Денисенко получила букет и, судя по ее реакции, осталась довольна. Актриса назвала мужа лучшим в мире.
После этого Юрий Ярошенко сообщил, что супруге удалось его простить и семейный конфликт был исчерпан.
"Конфликт исчерпан", - подытожил манекенщик.
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О персоне: Наталка Денисенко
Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.
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