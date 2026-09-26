'Немножко провинился': муж Наталки Денисенко рассказал о ссоре с актрисой

Юрий Ярошенко признался, что они с женой поссорились, однако раскрывать причину конфликта не стал.

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Муж Наталки Денисенко рассказал о ссоре с актрисой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/savransky_yuriy

Кратко:

Чтобы помириться с супругой, Юрий Ярошенко отправился за цветами

Ярошенко показал реакцию жены на подарок

Муж украинской актрисы Наталки Денисенко, манекенщик Юрий Ярошенко, рассказал о конфликте с супругой и показал, как решил загладить свою вину.

Подробностями семейной жизни он поделился в Instagram-stories. Ярошенко признался, что они с женой поссорились, однако раскрывать причину конфликта не стал. При этом манекенщик отметил, что в произошедшем виноват именно он и признал свою ошибку.

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Чтобы помириться с супругой, Юрий Ярошенко отправился за цветами. Он выбрал для Наталки Денисенко большой букет белых роз - именно этот цвет она любит больше всего.

"Немножко провинился. Но слава Богу, сейчас все быстренько исправлю", - рассказал манекенщик.

Позже Ярошенко показал реакцию жены на подарок. Наталка Денисенко получила букет и, судя по ее реакции, осталась довольна. Актриса назвала мужа лучшим в мире.

После этого Юрий Ярошенко сообщил, что супруге удалось его простить и семейный конфликт был исчерпан.

"Конфликт исчерпан", - подытожил манекенщик.

Фото: instagram.com/stories/savransky_yuriy

Фото: instagram.com/stories/savransky_yuriy

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О персоне: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

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