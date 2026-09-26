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"Немножко провинился": муж Наталки Денисенко рассказал о ссоре с актрисой

Виталий Кирсанов
26 сентября 2026, 21:26
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Юрий Ярошенко признался, что они с женой поссорились, однако раскрывать причину конфликта не стал.
Муж Наталки Денисенко рассказал о ссоре с актрисой
Муж Наталки Денисенко рассказал о ссоре с актрисой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/savransky_yuriy

Кратко:

  • Чтобы помириться с супругой, Юрий Ярошенко отправился за цветами
  • Ярошенко показал реакцию жены на подарок

Муж украинской актрисы Наталки Денисенко, манекенщик Юрий Ярошенко, рассказал о конфликте с супругой и показал, как решил загладить свою вину.

Подробностями семейной жизни он поделился в Instagram-stories. Ярошенко признался, что они с женой поссорились, однако раскрывать причину конфликта не стал. При этом манекенщик отметил, что в произошедшем виноват именно он и признал свою ошибку.

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Чтобы помириться с супругой, Юрий Ярошенко отправился за цветами. Он выбрал для Наталки Денисенко большой букет белых роз - именно этот цвет она любит больше всего.

"Немножко провинился. Но слава Богу, сейчас все быстренько исправлю", - рассказал манекенщик.

Позже Ярошенко показал реакцию жены на подарок. Наталка Денисенко получила букет и, судя по ее реакции, осталась довольна. Актриса назвала мужа лучшим в мире.

После этого Юрий Ярошенко сообщил, что супруге удалось его простить и семейный конфликт был исчерпан.

"Конфликт исчерпан", - подытожил манекенщик.

'Немножко провинился': муж Наталки Денисенко рассказал о ссоре с актрисой
Фото: instagram.com/stories/savransky_yuriy
'Немножко провинился': муж Наталки Денисенко рассказал о ссоре с актрисой
Фото: instagram.com/stories/savransky_yuriy

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Ранее Главред сообщал, в субботу, 26 сентября, 46-летняя украинская телеведущая Соломия Витвицкая родила ребенка. "Мы тебя очень ждали, сынок", - говорится в сообщении. Телеведущая планировала партнерские роды, однако не была уверена, что любимый в тот же день не будет на службе. Но ему все же удалось присутствовать и поддержать любимую.

Российские судебно-медицинские эксперты установили предварительную причину смерти телеведущего-путиниста и музыкального критика Сергея Соседова. Как пишут российские СМИ, результаты экспертизы уже сообщили его близким, однако официально их пока не обнародовали.

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О персоне: Наталка Денисенко

Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

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