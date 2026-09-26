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"Мы тебя очень ждали": Соломия Витвицкая родила первенца

Виталий Кирсанов
26 сентября 2026, 19:52
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46-летняя украинская телеведущая Соломия Витвицкая родила ребенка.
Соломия Витвицкая родила
Соломия Витвицкая родила / коллаж: Главред, фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Кратко:

  • У Витвицкой родился сын
  • Роды прошли в частном родильном доме

В субботу, 26 сентября, 46-летняя украинская телеведущая Соломия Витвицкая родила ребенка. В своем Instagram ведущая написала о радостном событии.

"Мы тебя очень ждали, сынок", - говорится в сообщении.

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Телеведущая планировала партнерские роды, однако не была уверена, что любимый в тот же день не будет на службе. Но ему все же удалось присутствовать и поддержать любимую.

Подписчики поздравили Витвицкую с рождением сына: "Искренне поздравляю", "Поздравляем новоиспеченных родителей всей Украиной. Пусть сыночек растет казаком на радость родителям", "Поздравляю, будьте здоровы и благословенны".

Отмечается, что роды прошли в частном родильном доме.

Ранее Витвицкая рассказывала, что одним из первых методов, к которому она прибегла после консультации со своим акушером-гинекологом, стала физическая активность. Ведущая во время беременности старалась больше ходить пешком и подниматься по лестнице.

В декретный отпуск ведущая ушла в начале августа. Она работала почти до самых родов, продолжая появляться в эфире на поздних сроках беременности.

У Витвицкой родился сын
У Витвицкой родился сын / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska
Соломия Витвицкая
Соломия Витвицкая / инфографика: Главред

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О персоне: Соломия Витвицкая

Украинская телеведущая, журналистка, ведущая проекта "ТСН" на телеканале 1+1, сообщает Википедия.

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