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"У меня багаж травм": Тарас Тополя рассказал о личной жизни после развода

Виталий Кирсанов
26 сентября 2026, 17:44
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Артист признался, что сейчас не ходит на свидания и пошутил о собственном "багаже травм".
Тарас Тополя рассказал о личной жизни после развода
Тарас Тополя рассказал о личной жизни после развода / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Тополя; скрин из видео

Кратко:

  • Тарас Тополя и Елена Тополя официально расторгли брак в конце 2025 года
  • Певец утверждает, что свидания остались далеко в прошлом

Фронтмен украинской группы "Антитела" Тарас Тополя откровенно рассказал о своей личной жизни после развода с певицей Еленой Тополей. Артист признался, что сейчас не ходит на свидания и пошутил о собственном "багаже травм".

Разговор об этом состоялся в эфире "Нашего радио". Во время интервью Тараса Тополю спросили, начал ли он встречаться с кем-то после расставания с женой.

видео дня

Певец утверждает, что свидания остались далеко в прошлом. По словам артиста, сейчас он не ищет новых отношений. При этом Тополя с юмором отметил, что у него уже есть трое детей и накопился определенный жизненный опыт.

"Да когда у меня свидания были… Не хожу на свидания. У меня трое детей, у меня уже свой багаж моих травм за эти годы", - признался исполнитель.

Тарас Тополя и Елена Тополя официально расторгли брак в конце 2025 года после 12 лет совместной жизни. Бывшие супруги не стали подробно рассказывать о причинах расставания. При этом в документах было указано, что у них разные взгляды на жизнь и семью. У экс-супругов трое общих детей - сыновья Роман и Марк и дочь Мария.

Тарас Тополя
Тарас Тополя / инфографика: Главред

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О персоне: Тарас Тополя

Тарас Тополя - украинский певец, солист и лидер поп-рок-группы Антитіла, с которой выпустил 7 альбомов, сообщает Википедия. В февраля 2022 года записался в ТРО, служил в ВСУ в качестве парамедика на протяжении 7 месяцев.

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