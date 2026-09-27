"Любила ходить в клуб": Могилевская раскрыла, как дала псевдонимы Барских и Дантесу

Певица рассказала, как придумала сценические имена будущим суперзвездам украинской эстрады.

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Наталья Могилевская придумала псевдонимы Макса Барских и Дантеса / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Макс Барских, Наталья Могилевская

Вы узнаете:

Как появились псевдонимы Макса Барских и Дантеса

Почему Вадим Олейник не сменил имя

Творческий путь популярных украинских артистов Владимира Дантеса и Макса Барских начался с масштабного проекта "Фабрика звезд - 2". Музыкальный продюсер шоу Наталья Могилевская в эфире "Хто зверху?" вспомнила, как профессиональная команда помогала юным талантам не только раскрыть вокальные способности, но и обрести яркие сценические имена.

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Из 5 тысяч претендентов продюсеры отобрали лучших, после чего встал вопрос об узнаваемости будущих артистов. Настоящее имя Макса Барских - Николай Бортник, однако Могилевская быстро придумала ему новое эффектное имя.

"Макс Барский был, потому что я любила ходить в клуб "Барских". Ведь он же Николай Бортник", - поделилась певица.

Макс Барских - настоящее имя / фото: instagram.com, Макс Барских

Не менее забавная история произошла и с Владимиром Гудковым, который сегодня известен как Владимир Дантес. С первых дней на кастинге за ним закрепилось прозвище "французик" после того, как он исполнил композицию Le Temps des Cathédrales из мюзикла "Нотр-Дам де Пари".

"Мы говорили: "Где этот симпатичный французик?". А кто самый известный француз в мире? Жорж Дантес", - с улыбкой вспомнила Могилевская.

Дантес - как появился псевдоним / фото: instagram.com, Дантес

Интересно, что коллега Дантеса по дуэту "DiO.фильмы" Вадим Олейник остался со своей настоящей фамилией. Когда артист поинтересовался у продюсера, нужно ли ему менять имя на что-то более "вкусное", Могилевская ответила лаконично.

"Пусть будет, нормально", - вспомнила артистка.

Наталья Могилевская / инфографика: Главред

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О персоне: Наталья Могилевская Наталья Алексеевна Могилевская - украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

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