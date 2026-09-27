"Принимаю кучу таблеток": Сталлоне признался, как уничтожил здоровье ради ролей

Вы узнаете:
- Что привело Сильвестра Сталлоне к расстройству пищевого поведения
- Какие проблемы со здоровьем испытывает легендарный актер
Знаменитый американский актер Сильвестр Сталлоне впервые сделал серию откровенных признаний о темной стороне своей славы. В интервью изданию The New York Times он признался, что роли культовых персонажей переросли для него в нездоровую зацикленность на внешнем виде.
На пике карьеры артист столкнулся с тяжелыми последствиями экстремальной работы над собой. Актер откровенно рассказал, что физические требования к культовым ролям спровоцировали у него расстройство пищевого поведения и заставили обратиться к запрещенным препаратам.
"Дошло до того, что я стал страдать булимией. Я не мог ничего удержать в желудке, а если и удерживал, то не хотел, чтобы это там оставалось, потому что я так был одержим тем, чтобы оставаться в такой физической форме… Это переросло для меня буквально во что-то вроде навязчивого поклонения телу. Никто не делает этого без добавок и препаратов. Точка", - заявил легендарный актер.
Сталлоне отметил, что смог отказаться от использования стероидов в период съемок в картине "Полицейские", почувствовав тогда долгожданное эмоциональное освобождение. Однако годы экстремальных нагрузок и жестких экспериментов над организмом не прошли бесследно - актер до сих пор сталкивается с серьезными проблемами со здоровьем.
"Я вроде бы в форме, но, знаете, у меня всевозможные проблемы, я принимаю кучу таблеток, чтобы держаться на ногах, ну, знаете, такие вещи. Это дается страшной ценой. Если бы я мог начать все сначала, я бы сказал: "Пусть кто-то другой несет флаг". Не выполняй трюки самостоятельно. Не знаю, почему, но я постоянно издевался над собой", - констатировал Сталлоне.
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О персоне: Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне - американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. За свою актёрскую карьеру снялся более чем в 50 фильмах, в том числе в сериях фильмов "Рокки" (1976-2018), "Рэмбо" (1982-2019), "Неудержимые" (2010-2023) и "План побега" (2013-2019). К первым трём он также приложил руку в качестве сценариста, режиссёра и продюсера.
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