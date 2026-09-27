"Дождались": Соломия Витвицкая впервые показала сына

Вы узнаете:
- Какие первые фото сына показала Соломия Витвицкая
- В чем призналась звезда в соцсетях
Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая впервые стала матерью. 26 сентября 2026 года 46-летняя звезда родила сына и сразу поделилась радостной новостью с поклонниками в Instagram.
Звезда опубликовала первый кадр с малышом, с трепетом обратившись к своему первенцу.
"Мы тебя очень ждали, сыночек", - трогательно подписала снимок Витвицкая.
Позже телеведущая показала еще несколько эстетичных фотографий малыша, сделанных ее близкой подругой Евгенией Барилко. На одном из кадров запечатлены крошечные ножки младенца в руках взрослого.
"Дождались", - поделилась Соломия.
На другом фото новорожденный позирует в милом светлом слипе в горошек. Евгения с юмором и нежностью призналась, что с первых часов жизни малыша не могла отвести от него объектив камеры.
"Я уже сделала миллион фото", - поделилась подруга звезды.
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О персоне: Соломия Витвицкая
Украинская телеведущая, журналистка, ведущая проекта "ТСН" на телеканале 1+1, сообщает Википедия.
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