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"Дождались": Соломия Витвицкая впервые показала сына

Кристина Трохимчук
27 сентября 2026, 13:04
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Популярная украинская телеведущая поделилась первыми снимками сына из роддома.
Соломия Витвицкая родила сына
Соломия Витвицкая родила сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Соломия Витвицкая

Вы узнаете:

  • Какие первые фото сына показала Соломия Витвицкая
  • В чем призналась звезда в соцсетях

Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая впервые стала матерью. 26 сентября 2026 года 46-летняя звезда родила сына и сразу поделилась радостной новостью с поклонниками в Instagram.

Звезда опубликовала первый кадр с малышом, с трепетом обратившись к своему первенцу.

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"Мы тебя очень ждали, сыночек", - трогательно подписала снимок Витвицкая.

Соломия Витвицкая показала снимки сына
Соломия Витвицкая показала снимки сына / фото: instagram.com, Соломия Витвицкая

Позже телеведущая показала еще несколько эстетичных фотографий малыша, сделанных ее близкой подругой Евгенией Барилко. На одном из кадров запечатлены крошечные ножки младенца в руках взрослого.

"Дождались", - поделилась Соломия.

Сын Соломии Витвицкой
Сын Соломии Витвицкой / фото: instagram.com, Соломия Витвицкая

На другом фото новорожденный позирует в милом светлом слипе в горошек. Евгения с юмором и нежностью призналась, что с первых часов жизни малыша не могла отвести от него объектив камеры.

"Я уже сделала миллион фото", - поделилась подруга звезды.

Соломия Витвицкая
Соломия Витвицкая / инфографика: Главред

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О персоне: Соломия Витвицкая

Украинская телеведущая, журналистка, ведущая проекта "ТСН" на телеканале 1+1, сообщает Википедия.

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