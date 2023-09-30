"Понимаю, что это не моя заслуга": Харчишин рассказал, почему его сын пошел служить в ВСУ

Лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин рассказал о личной жизни 25-летнего сына, который служит в ВСУ и о девушке, которая его ждет.

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Харчишин рассказал о том, как рос его старший сын Иван / коллаж Главред, фото УНИАН и Facebook

Фронтмен украинской поп-рок-группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин крайне откровенно рассказал о своем старшем сыне Иване, который сейчас служит в ВСУ. Информацию он озвучил в интервью для YouTube-проекта ТСН "Наодинці".

Музыкант, в частности, говорит, что отнюдь не считает себя образцовым отцом и думает, что изначально занимался воспитанием сына неправильно. В частности, по словам Харчишина, он очень оберегал сына от тягот жизни. Поэтому парень, по мнению певца, рос не самостоятельным:

Однажды музыкант принял решение, что пора сына отпустить и отправил его учиться в США. Но Иван уже через четыре месяца вернулся.

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"Надо было его просто выпереть из дома. И я выпер из Украины, подальше от этих реалий, потому что мне показалось, что он здесь не сможет. С трудом выпер в Штаты. А через 4 месяца вернулся и сказал, что не хочет там жить. Я забил на него и тогда он стал мужчиной. Особенно, когда он, недооцененный мной как мужчина, схватил оружие 24 февраля и ушел (на фронт – Главред). При том, что имел абсолютно пофигистическое и пацифистическое отношение к этому", – сказал Харчишин.

Вспомнил музыкант и недавнюю встречу с 25-летним сыном, который приезжал в увольнение. Он говорит, что у Ивана есть любимая девушка.

"Он недавно приезжал и это мужчина. Это мужчина, заботящийся о своей девушке, который забил на нашу встречу и приоритет четко определил. Он был с девушкой, потому что он ее редко видит и уехал с ней куда-то. Он четко понимает, что ему нужно от жизни. Он извинился, что не смог поехать посмотреть на разрушенный дом (жилье Харчишина в Гостомеле, куда попала ракета русских оккупантов – Главред), он говорит: "Я там уже ничем не помогу. Он разрушен. Я видел его на фото. Хочешь съездить, чтобы мы поплакали? Зачем. Я должен бежать, назад ехать в Житомир, потому что мне завтра в часть, а девушка уже стоит меня ждет". Я такой думаю: "Ну я, блин, чудак на другую букву". Я горжусь теперь им. Я понимаю, что это не моя заслуга. Возможно, все мои ошибки помогли ему стать тем, кем он стал, но точно не от того, что я мудрый воспитатель", – сказал Харчишин.

Напомним, ранее Валерий Харчишин дал интервью, где рассказал о причина исчезновения певца Олега Винника из публичного пространства.

Как убеждает музыкант, он побывал недавно с благотворительным концертом во Львове, где и услышал рассказ о волонтерской деятельности Винника - с автомобилями для ВСУ.

Позднее Валерий Харчишин прокомментировал слухи о своем романе с журналисткой Яниной Соколовой.

"Надо сказать, что мы действительно друзья. У нас были разные моменты в жизни, когда мы немного ругались, но мы действительно друзья. Говорить об отношениях я пока не собираюсь. Я не могу привлекать другую сторону. Это может быть кто угодно, но я не могу привлекать без их согласия. Я не могу говорить о Юле без ее согласия", ‒ ответил музыкант.

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