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"Какой ты воин? Куда ты идешь?": Харчишин рассказал, с каким сердцем отпускал сына в ВСУ

Дмитрий Видоменко
22 сентября 2023, 11:54 обновлено 22 сентября, 11:54
Фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин рассказал, как изменился его старший сын Иван после того, как вступил в ряды ВСУ.
Харчишин, сын
Как говорит Харчишин его сын до российского вторжение был пацифистом / коллаж Главред, фото УНИАН и Facebook

Музыкант и вокалист украинской поп-рок-группы "Друга ріка" Валерий Харчишин рассказал, как сильно изменился его старший сын Иван после того, как вступил в ряды украинской армии. Об этом артист рассказал в интервью проекту "Карьерист".

Как говорит Харчишин, его старший сын ‒ выпускник философского факультета и никогда не держал в руках оружие (был пацифистом).

Но Иван в свои 25 лет ни на мгновение не раздумывал над тем, встать ли на защиту Родины. В первый же день полномасштабной войны он записался в тероборону и поставил родных перед фактом.

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"Он говорит мне: "Я хочу, чтобы ты остался с малышами, чтобы ты о них позаботился, а я уйду". Он ехал с Юлей (экс-супруга певца – Главред), с детьми в машине. В Житомире вышел и записался. Вечером у него уже был АК. […] Он вообще против оружия. Он агностик, пацифист, философ. Еще и в очках. Я просто думал: "Какой ты воин? Куда ты идешь?" Он вообще был против войны. Не игрался игрушечным оружием. Сейчас, когда мы видимся, выходит ко мне мужчина. Он – мужчина, а я – гражданский", – говорит музыкант.

Напомним, ранее Валерий Харчишин дал интервью, где рассказал о причина исчезновения певца Олега Винника из публичного пространства.

Как убеждает музыкант, он побывал недавно с благотворительным концертом во Львове, где и услышал рассказ о волонтерской деятельности Винника - с автомобилями для ВСУ.

Позднее Валерий Харчишин прокомментировал слухи о своем романе с журналисткой Яниной Соколовой.

"Надо сказать, что мы действительно друзья. У нас были разные моменты в жизни, когда мы немного ругались, но мы действительно друзья. Говорить об отношениях я пока не собираюсь. Я не могу привлекать другую сторону. Это может быть кто угодно, но я не могу привлекать без их согласия. Я не могу говорить о Юле без ее согласия", ‒ ответил музыкант.

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Друга ріка Валерий Харчишин новости шоу бизнеса
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