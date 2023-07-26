"25 февраля он был уже с автоматом": Харчишин трогательно рассказал о сыне-бойце ВСУ

Сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину 25-летний сын известного украинского музыканта Валерия Харчишина отправился воевать с оккупантами.

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Сначала Дмитрий пополнил ряды ТРО, а вскоре отправился непосредственно на передовую, говорит Харчишин-старший / коллаж Главред, скриншоты из видео

Сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину 25-летний Дмитрий Харчишин ‒ старший сын известного украинского музыканта и солиста группы "Друга ріка" Валерия Харчишина, отправился воевать с русскими оккупантами уже 25 февраля прошлого года. Об этом Харчишин-старший рассказал в интервью для YouTube-канала "РОЗМОВА".

Сначала Дмитрий пополнил ряды ТрО, а вскоре отправился непосредственно на передовую.

"24 февраля мы попрощались, 25-го он был уже с автоматом Калашникова. Я не отпускал его, он меня фактически обманул. Он попросил меня, чтобы я оставался отцом с малыми, а он объявил, что идет в ТрО. Я ему сказал: "Подожди, давай мы займемся безопасностью малых, а потом будем разбираться, кто пойдет – я или ты". Он согласился, поехал в Житомир и уже на следующий день у него был АК. Я спросил, почему же он не посоветовался, на что он ответил: "Ты сказал "потом", а "потом" может и не быть". Вот и все", – говорит Харчишин-старший.

видео дня

Напомним, ранее Валерий Харчишин дал интервью, где рассказал о причина исчезновения певца Олега Винника из публичного пространства.

Как убеждает музыкант, он побывал недавно с благотворительным концертом во Львове, где и услышал рассказ о волонтерской деятельности Винника - с автомобилями для ВСУ.

Позднее Валерий Харчишин прокомментировал слухи о своем романе с журналисткой Яниной Соколовой.

"Надо сказать, что мы действительно друзья. У нас были разные моменты в жизни, когда мы немного ругались, но мы действительно друзья. Говорить об отношениях я пока не собираюсь. Я не могу привлекать другую сторону. Это может быть кто угодно, но я не могу привлекать без их согласия. Я не могу говорить о Юле без ее согласия", ‒ ответил музыкант.

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