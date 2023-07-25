"Унижающий меня статус": Харчишин признался, откуда у него "белый билет"

Лидер группы Друга ріка рассказал, что подтолкнуло его на оформление такого документа во время войны.

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Валерий Харчишин рассказал про белый билет, который оформил во время войны / коллаж: Главред, фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Украинский музыкант, лидер группы Друга ріка Валерий Харчишин с первых дней полномасштабной войны присоединился к украинскому культурном фронту - при помощи благотворительных концертов и прочих инициатив он собирает средства для ВСУ и мирных граждан, которые пострадали от агрессии оккупантов.

В интервью для YouTube-канала "Розмова" артист признался, что имеет возможность выезжать за границу благодаря "белому билету". Минкульт не выпускал его из Украины, и Харчишин принял решение оформить этот документ.

Он признался, что никогда не планировал ничего подобного так же, как и не хотел оформлять статус многодетного отца (у Харчишина трое детей - прим. редактора). Однако каждый раз просить Минкульт выпустить его и переживать, получит ли он согласие или нет, музыкант считает унизительным.

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"Белый билет" Валерий Харчишин не покупал, а оформил на законных основаниях. Впервые он рассказал на публику про свои проблемы со здоровьем.

"Я, по сути, не имею должен об этом говорить... Когда-то было ДТП, у меня нет определенных органов. Я не очень здоровый человек на самом деле. Потому я мог бы оформить этот статус давно. Я этого не делал, потому что не было времени и мне не нужен этот унижающий меня статус. На границе я с этим "белым билетом", - объяснил солист Другої ріки.

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