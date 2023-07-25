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"Унижающий меня статус": Харчишин признался, откуда у него "белый билет"

Анна Подгорная
25 июля 2023, 19:59 обновлено 25 июля, 20:00
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Лидер группы Друга ріка рассказал, что подтолкнуло его на оформление такого документа во время войны.
Валерий Харчишин
Валерий Харчишин рассказал про белый билет, который оформил во время войны / коллаж: Главред, фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Украинский музыкант, лидер группы Друга ріка Валерий Харчишин с первых дней полномасштабной войны присоединился к украинскому культурном фронту - при помощи благотворительных концертов и прочих инициатив он собирает средства для ВСУ и мирных граждан, которые пострадали от агрессии оккупантов.

В интервью для YouTube-канала "Розмова" артист признался, что имеет возможность выезжать за границу благодаря "белому билету". Минкульт не выпускал его из Украины, и Харчишин принял решение оформить этот документ.

Он признался, что никогда не планировал ничего подобного так же, как и не хотел оформлять статус многодетного отца (у Харчишина трое детей - прим. редактора). Однако каждый раз просить Минкульт выпустить его и переживать, получит ли он согласие или нет, музыкант считает унизительным.

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"Белый билет" Валерий Харчишин не покупал, а оформил на законных основаниях. Впервые он рассказал на публику про свои проблемы со здоровьем.

"Я, по сути, не имею должен об этом говорить... Когда-то было ДТП, у меня нет определенных органов. Я не очень здоровый человек на самом деле. Потому я мог бы оформить этот статус давно. Я этого не делал, потому что не было времени и мне не нужен этот унижающий меня статус. На границе я с этим "белым билетом", - объяснил солист Другої ріки.

Ранее в Сети появилось видео, как Надя Дорофеева жестко подколола нового мужа. Певица, давясь от смеха, показала обновленную прическу ресторатора Миши Кацурина.

Также оскароносный актер Мэтт Деймон рассказал про ужасный поцелуй со Скарлетт Йоханссон, которую многие поклонники считают женщиной мечты. Любовная сцена между ними получилась "с душком".

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