УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Надя Дорофеева жестко подколола нового мужа

Анна Подгорная
25 июля 2023, 12:10 обновлено 25 июля, 12:11
17
Додо пригласила поклонников оценить внешность Миши Кацурина.
Надя Дорофеева, Миша Кацурин
Надя Дорофеева посмеялась над неудачной стрижкой Миши Кацурина / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева, которая только привыкает к статусу жены ресторатора Миши Кацурина, свое чувство юмора по отношению к мужу не сдерживает, и может даже публично посмеяться над ним.

Так недавно на ее странице в Instagram появилось фото возлюбленного - голову, очевидно, он бреет самостоятельно, и пропустил на затылке большой участок волос. Надя, давясь от смеха сообщила, что так Кацурин проходил целый день.

После этого певица обратилась к поклонникам с предложением придумать, на что же похож оставшийся клочок волос. Самой артистке он напоминал сову или Дракулу в полете.

видео дня

Самые смешные варианты Дорофеева выложила в сторис: "Кусочек пиццы", "доритос", "Підстригся, але не зовсім" и пр. Позже она выбрала своего "фаворита" - Додо согласилась, что оставшиеся волосы на голове ее нового мужа больше всего напоминают большую семечку, и поблагодарила фанатов за участие в опросе.

Миша Кацурин
Надя Дорофеева посмеялась над неудачной стрижкой Миши Кацурина / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Ранее Миша Кацурин рассказал, как отгулял необычный мальчишник перед свадьбой с Надей Дорофеевой - друзья жениха устроили для него "развлечение" с общественно важным смыслом.

Также украинский дизайнер Катя Сильченко, которая создает наряды для первой леди Украины Елены Зеленской, раскрыла секрет фаты Нади Дорофеевой на ее свадьбе с Мишей Кацуриным.

Другие новости:

шоу-бизнес Надя Дорофеева новости шоу бизнеса Миша Кацурин
Реклама

Главное за день

Как РФ срывала зерновую сделку: в ГУР опубликовали секретный доклад для Кремля

Как РФ срывала зерновую сделку: в ГУР опубликовали секретный доклад для Кремля

11:26 Украина
В Украину ворвутся холод и ливни: какой будет погода в последнюю неделю июля

В Украину ворвутся холод и ливни: какой будет погода в последнюю неделю июля

10:52 Синоптик
На ЗАЭС нашли российские мины: в МАГАТЭ сделали неожиданное заявление

На ЗАЭС нашли российские мины: в МАГАТЭ сделали неожиданное заявление

10:30 Украина
Все главные новости

Последние новости

12:10

Надя Дорофеева жестко подколола нового мужа

12:00

В Киеве водитель сбил военных на блокпосту: один нацгвардеец погиб

11:51

"Аллигатор" долетался: морпехи ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52

11:26

Как РФ срывала зерновую сделку: в ГУР опубликовали секретный доклад для Кремля

11:26

Путин "спалился" на двойниках: эксперт об отличии "Бункерного" от "Говоруна"Видео

После освобождения Бахмута в России начнется бунт, а потеря Крыма добьет Путина – ЗагороднийПосле освобождения Бахмута в России начнется бунт, а потеря Крыма добьет Путина – Загородний
10:52

В Украину ворвутся холод и ливни: какой будет погода в последнюю неделю июля

10:42

"Больше никогда не буду есть хот-доги": как на самом деле делают сосискиВидео

10:33

СБУ объявила о подозрении в госизмене экс-нардепу Мураеву

10:30

На ЗАЭС нашли российские мины: в МАГАТЭ сделали неожиданное заявление

Реклама
10:07

Оптическая иллюзия с незаметной разгадкой: надо найти лису на рисунке с водопадом

09:57

"Это не игра": контрнаступление отстает от графика, но идет по плану - Резников

09:55

Они были везде: австралиец обнаружил причудливую находку в стенах своего дома

09:42

ВСУ продвинулись вперед на двух направлениях и вышли на новые рубежи – Генштаб

09:12

Сама виновата: в Белом доме жестко распекли Россию после атаки дронов на Москву

09:10

Летнее контрнаступление ВСУ не может быть быстрым: в ISW назвали три причины

08:58

"Крота" можно не покупать: как прочистить канализацию подручными средствами

08:48

Должен знать каждый автолюбитель: почему в жару нельзя мыть машину

08:46

"Нормальная тактика": Украина продолжит бить по Крымскому мосту – Резников

08:18

ВСУ "передали привет": в оккупированной Каховке утром прогремела серия взрывовВидео

07:49

Дроны, ракеты, БТР Stryker: США объявят о пакете помощи для Украины на $400 млн

Реклама
07:11

Ночью РФ атаковала Киев "Шахедами": что известно

06:06

Гороскоп на август 2023 года для Овнов - работа, финансы, любовьВидео

05:00

Что в украинском языке означает слово "цибатий": Авраменко дал неожиданный ответВидео

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 25 июля

03:21

Гороскоп на август 2023: что ждет Близнецов в последний месяц летаВидео

02:30

Эксперт спрогнозировать, долго ли РФ будет всех "кошмарить" зерновым шантажом

02:00

Оптическая иллюзия от украинского художника: надо найти 6 лиц за 11 секунд

01:35

Зачем кипятить белые носки: чрезвычайно эффективный способ "оживить" цвет вещей

01:30

"Это был ад": Мэтт Деймон рассказал про ужасный поцелуй со Скарлетт Йоханссон

24 июля, понедельник
23:53

"Режим стал слабее": в России начинается процесс перехода власти - Резников

23:36

Тайная помолвка: бывшая жена Бена Аффлека выходит замуж

23:26

Россияне влупили "Смерчами" по Константиновке: погиб ребенок, много пострадавших

22:45

На Закарпатье обрушился мост: в реку упали грузовик и автомобиль

22:36

"Отсекли от отряда": ВСУ ловко ликвидировали российского топ-военного

21:47

"Изменилось поведение": после саммита НАТО Путин пошел на эскалацию войны

21:23

"Еженедельно освобождаются километры": ВСУ давят на врага под Бахмутом - Череватый

21:18

Никакие договоренности с бандитами не возможнымнение

21:00

В Турции отменили концерт предательницы Ани Лорак, благодаря украинцам

20:43

Важная помощь для контрнаступления: для ВСУ отправили мощное оружие из Испании

20:35

Слава Каминская показала фанатам своего любимого-иностранца: но есть нюанс

Реклама
20:28

Даниэль Салем раскрыл подробности личной жизни после новостей про разводВидео

20:07

ПВО опозорилась: Панцирь-С1 на крыше МО РФ не сбил дрон, летевший за 300 метров

20:02

Готовят ответ за варварские удары РФ: Зеленский созвал на Ставку командиров ВСУ

20:02

Украину окутает сильнейшая жарища: какие три региона будут "задыхаться"

19:38

Игорь Кондратюк показал редкие фото с женой и детьми

19:23

"Недопустимо": Зеленский резко отреагировал на ограничение экспорта украинского зерна

19:04

"Все русское вызывает неприязнь": суперзвезда советского кино "проехался" по РФ

18:50

Китай тайно поставляет России оружие, дроны и бронежилеты - Politico

18:32

Генсек ООН умоляет РФ вернутся к "зерновой сделке" и выдвинул новое предложение

17:55

Выделяются из толпы: 5 знаков зодиака, которые лучше всего одеваются

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Гороскоп
Знаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять