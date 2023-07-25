Надя Дорофеева жестко подколола нового мужа

Додо пригласила поклонников оценить внешность Миши Кацурина.

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Надя Дорофеева посмеялась над неудачной стрижкой Миши Кацурина / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева, которая только привыкает к статусу жены ресторатора Миши Кацурина, свое чувство юмора по отношению к мужу не сдерживает, и может даже публично посмеяться над ним.

Так недавно на ее странице в Instagram появилось фото возлюбленного - голову, очевидно, он бреет самостоятельно, и пропустил на затылке большой участок волос. Надя, давясь от смеха сообщила, что так Кацурин проходил целый день.

После этого певица обратилась к поклонникам с предложением придумать, на что же похож оставшийся клочок волос. Самой артистке он напоминал сову или Дракулу в полете.

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Самые смешные варианты Дорофеева выложила в сторис: "Кусочек пиццы", "доритос", "Підстригся, але не зовсім" и пр. Позже она выбрала своего "фаворита" - Додо согласилась, что оставшиеся волосы на голове ее нового мужа больше всего напоминают большую семечку, и поблагодарила фанатов за участие в опросе.

Надя Дорофеева посмеялась над неудачной стрижкой Миши Кацурина / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Ранее Миша Кацурин рассказал, как отгулял необычный мальчишник перед свадьбой с Надей Дорофеевой - друзья жениха устроили для него "развлечение" с общественно важным смыслом.

Также украинский дизайнер Катя Сильченко, которая создает наряды для первой леди Украины Елены Зеленской, раскрыла секрет фаты Нади Дорофеевой на ее свадьбе с Мишей Кацуриным.

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