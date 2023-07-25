"Это был ад": Мэтт Деймон рассказал про ужасный поцелуй со Скарлетт Йоханссон

Романтическая сцена между Деймоном и Йоханссон превратилась в предмет для шуток до самого окончания съемок.

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Мэтт Деймон вспомнил худший поцелуй со Скарлетт Йоханссон / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Оскароносный актер Мэтт Деймон является одним из тех счастливых мужчин, который может похвастаться тем, что его целовала Скарлетт Йоханссон - вместе артисты сыграли в 2011 году в комедийной драме "Мы купили зоопарк".

Правда, по признанию Деймона, поцелуй этот хоть и запомнился ему на всю жизнь, но, увы, не с положительной стороны. "Это был ад", - рассказал он во время игры для LadBible в рамках рекламной кампании фильма "Оппенгеймер".

Актер, обсуждая со своей коллегой Эмили Блант тему поцелуев на съемочной площадке, со смехом вспомнил неловкую ситуацию, в которую он попал со Скарлетт Йоханссон.

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По словам Деймона, после нескольких дублей их с Йоханссон поцелуя, они отправились на обед в полной уверенности, что все закончилось. Когда они вернулись на съемочную площадку, их ждал сюрприз.

"Мы пошли обедать, и мы с ней думали, что все закончилось. Она съела бутерброд с луком на обед, и она пришла, а Кэмерон Кроу установил камеру, и это был кадр поцелуя, и она говорит: "О, черт, я буквально только что съела сэндвич с луком!" - рассказал Мэтт. Со смехом он признался, что подкалывал Скарлетт по этому поводу до конца съемок.

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