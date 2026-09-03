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"Скучаю по тебе": дети Виталия Кличко впервые за долгое время появились вместе

Кристина Трохимчук
3 сентября 2026, 09:48
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Младшие дети мэра Киева Виталия Кличко поделились редким совместным кадром.
Виталий Кличко - дети
Виталий Кличко - дети / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Виталий Кличко: TSN.ua

Вы узнаете:

  • Как и где провели время вместе дети Виталия Кличко
  • Чем сейчас занимаются и где живут наследники мэра Киева

В социальных сетях появился редкий снимок младших детей Виталия Кличко и его бывшей супруги Наталии Егоровой. 19-летний Максим Кличко опубликовал в Instagram атмосферное фото, на котором крепко обнимает свою 23-летнюю сестру Елизавету-Викторию.

Судя по локации, брат и сестра провели время вместе, катаясь на каруселях в немецком Мюнхене.

видео дня

"Скучаю по тебе", - коротко, но трогательно подписал публикацию молодой баскетболист.

Максим Кличко с сестрой
Максим Кличко с сестрой / фото: instagram.com, Максим Кличко

Разъезд детей по разным странам сделал их общие встречи действительно редкими. Недавно бывшая жена мэра Наталия Егорова также делилась кадрами с младшими детьми, однако на тех снимках не было их первенца - 26-летнего Егора-Даниэля. Старший сын уже давно строит самостоятельную жизнь за пределами Украины. Он окончил лондонский вуз и остался работать за границей.

Жизнь 23-летней Елизаветы-Виктории семья предпочитает держать в секрете. Известно лишь, что ранее она изучала психологию в Нидерландах, однако ее нынешняя профессия и место жительства не афишируются.

Где сейчас дети Виталия Кличко
Где сейчас дети Виталия Кличко / фото: instagram.com, Максим Кличко

Виталий Кличко - личная жизнь

Виталий Кличко и Наталия Егорова официально расторгли брак в августе 2022 года после более чем 25 лет совместной жизни. Наталия давно обустроила быт в Германии, где занимается моделингом и благотворительностью. Взрослые дети бывших супругов живут в разных уголках мира.

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Также сын Виталия Козловского и Юлии Бакуменко впервые отправился в детский сад. Жена певца поделилась трогательными кадрами 1 сентября, вызвав настоящий ажиотаж в сети - поклонники засыпали звездное семейство искренними поздравлениями и пожеланиями легкой адаптации.

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О персоне: Виталий Кличко

Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC, сообщает Википедия.

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