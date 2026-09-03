Елена Кравец вывезла детей из Киева - куда они переехали

Вы узнаете:
- Почему Елена Кравец решила уехать из Киева с детьми
- Какой город выбрала актриса для временного проживания
Украинская актриса и ведущая Елена Кравец сообщила об отъезде из Киева вместе с детьми на фоне непрекращающихся вражеских атак на столицу. О своем решении знаменитость рассказала в Instagram.
В течение последней недели оккупанты активно запускают по Киеву сотни реактивных дронов и ракет. Воздушные тревоги в городе раздаются более 15 раз в день. Чтобы обезопасить сына Ивана и дочь Катерину, актриса решила временно сменить место жительства.
Елена Кравец не стала скрывать, что ситуация в столице накалилась настолько, что вопрос безопасности детей стал критическим. Актриса не стала выезжать за границу, но переехала в другой, более безопасный город.
"Мы с детьми временно переехали. Ивано-Франковск, спасибо за приют и гостеприимство. Попробуем..." - поделилась Елена Кравец.
Ранее, 6 июля, Елена Кравец и ее дочь Мария рассказывали об одном из тяжелейших вражеских обстрелов, в результате которого пострадал их жилой комплекс. Во время ночной атаки в доме актрисы выбило окна, а взрывы гремели прямо над их головами.
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О персоне: Елена Кравец
Елена Юрьевна Кравец - украинская комедийная актриса. Участница команд высшей лиги КВН "Запорожье - Кривой Рог - Транзит" и "95-й квартал"; с 2005 по 2022 год принимала участие в телепередаче "Вечерний квартал". С декабря 2022 по конец 2023 года -ведущая ток-шоу "Тихий вечер" на канале "Дом".
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