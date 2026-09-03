Елена Кравец вывезла детей из Киева - куда они переехали

Известная актриса и ведущая приняла решение временно покинуть столицу ради безопасности близких.

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Елена Кравец уехала из Киева / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Кравец

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Почему Елена Кравец решила уехать из Киева с детьми

Какой город выбрала актриса для временного проживания

Украинская актриса и ведущая Елена Кравец сообщила об отъезде из Киева вместе с детьми на фоне непрекращающихся вражеских атак на столицу. О своем решении знаменитость рассказала в Instagram.

В течение последней недели оккупанты активно запускают по Киеву сотни реактивных дронов и ракет. Воздушные тревоги в городе раздаются более 15 раз в день. Чтобы обезопасить сына Ивана и дочь Катерину, актриса решила временно сменить место жительства.

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Елена Кравец с детьми-двойняшками / фото: instagram.com, Елена Кравец

Елена Кравец не стала скрывать, что ситуация в столице накалилась настолько, что вопрос безопасности детей стал критическим. Актриса не стала выезжать за границу, но переехала в другой, более безопасный город.

"Мы с детьми временно переехали. Ивано-Франковск, спасибо за приют и гостеприимство. Попробуем..." - поделилась Елена Кравец.

Где сейчас живет Елена Кравец / фото: instagram.com, Елена Кравец

Ранее, 6 июля, Елена Кравец и ее дочь Мария рассказывали об одном из тяжелейших вражеских обстрелов, в результате которого пострадал их жилой комплекс. Во время ночной атаки в доме актрисы выбило окна, а взрывы гремели прямо над их головами.

Елена Кравец / инфографика: Главред

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О персоне: Елена Кравец Елена Юрьевна Кравец - украинская комедийная актриса. Участница команд высшей лиги КВН "Запорожье - Кривой Рог - Транзит" и "95-й квартал"; с 2005 по 2022 год принимала участие в телепередаче "Вечерний квартал". С декабря 2022 по конец 2023 года -ведущая ток-шоу "Тихий вечер" на канале "Дом".

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