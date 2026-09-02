Брэд Питт намекнул на брак с Инес де Рамон и вызвал волну слухов

Брэд Питт сделал неоднозначное заявление о браке с молодой возлюбленной.

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Брэд Питт намекнул на брак с Инес де Рамон / коллаж: Главред, фото: Википедия, instagram.com/inesdrmn

Кратко:

Брэд Питт состоит в отношениях с Инес де Рамон, которая младше его на 26 лет

Ни Брэд Питт, ни Инес де Рамон официально не заявляли о свадьбе

Личная жизнь голливудского актера Брэда Питта вновь оказалась в центре внимания. Поводом для новых обсуждений стало неожиданное высказывание 62-летней звезды, которое поклонники расценили как возможный намек на его семейный статус.

Брэд Питт состоит в отношениях с Инес де Рамон, которая младше актера на 26 лет. Она занимает должность вице-президента ювелирного бренда. Пара вместе уже несколько лет, однако официально о своем статусе возлюбленные предпочитают не распространяться.

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Новый виток слухов произошел после интервью Питта журналу Esquire. Во время беседы журналист Райан Д’Агостино отметил гостеприимство актера и заметил, что гостям в его доме оказывают по-настоящему королевский прием.

Питт ответил довольно коротко: "Это просто еще один обычный день в доме Питтов".

Именно эта фраза привлекла внимание поклонников. Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что актер употребил фамилию во множественном числе. Некоторые решили, что таким образом Питт мог невольно подтвердить слухи о свадьбе с Инес де Рамон. Если пара действительно узаконила отношения, избранница актера после замужества могла взять его фамилию.

При этом ни сам Брэд Питт, ни Инес де Рамон официально не заявляли о свадьбе. Влюбленные в целом стараются не выставлять отношения напоказ и редко обсуждают личную жизнь публично. Поэтому загадочная формулировка актера пока остается лишь поводом для новых предположений поклонников.

Брэд Питт и Инес де Рамон начали встречаться в 2022 году. Их отношения постепенно стали более серьезными: известно, что пара живет вместе. Возлюбленная актера также переехала в его роскошное поместье в Лос-Анджелесе.

Пока неизвестно, действительно ли речь идет о тайной свадьбе или Питт просто использовал фамилию в контексте своего дома. Однако одно короткое высказывание актера вновь заставило поклонников активно обсуждать его отношения с Инес де Рамон.

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О персоне: Брэд Питт Уильям Брэдли Питт - американский актёр и кинопродюсер. Лауреат двух премий "Золотой глобус", двух премий Американской Гильдии киноактеров и двух наград Британской киноакадемии. Обладатель премии "Оскар" как один из продюсеров фильма "12 лет рабства" - победителя в категории "Лучший фильм" на церемонии 2014 года - и за лучшую мужскую роль второго плана в картине "Однажды в Голливуде" (2020), сообщает "Википедия".

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