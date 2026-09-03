"Спасибо": Ступка показался в объятиях младшей на 35 лет возлюбленной

Вы узнаете:
- Сколько лет исполнилось Остапу Ступке
- Как выглядел актер со своей избранницей
Известный украинский актер Остап Ступка решил прервать длительное молчание в Instagram и опубликовал фото с молодой возлюбленной. Звезда экранов практически не появлялся в публичном поле с начала года, однако сделал исключение по особому поводу.
2 сентября артист отметил свой 59-й день рождения. Этот праздничный день он провел вместе со своей возлюбленной - театральным критиком Маргаритой Ткач. Девушка моложе актера на 35 лет, однако внушительная разница в возрасте не мешает их отношениям.
На снимке именинник предстал в легком повседневном образе - футболке, рубашке и брюках, а Маргарита выгодно подчеркнула фигуру облегающим платьем фиолетового цвета. На фото девушка нежно обнимает актера, а под публикацией оставила лаконичное, но очень трогательное признание.
"Спасибо, что родился", - написала Маргарита.
К поздравлениям присоединилась и дочь именинника - Устина Ступка. Девушка опубликовала трогательное фото с отцом и адресовала ему теплые слова: "Многая лета, люблю".
Сам Остап Ступка впервые за долгое время нарушил молчание в соцсетях и обратился к поклонникам с благодарностью и оптимизмом:
"В этот день родились Киану Ривз, Сальма Хайек, Леннокс Льюис, ну и мне сегодня 59. Спасибо всем, кто рядом! Слава ВСУ! Слава Украине", - заявил актер.
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О персоне: Остап Ступка
Остап Ступка - украинский актер театра и кино, телеведущий. Народный артист Украины (2009). Сын народного артиста СССР Богдана Ступки, сообщает "Википедия".
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