Новая девушка Цимбалюка прошлась по участницам "Холостяка": "Пришли за славой"

Актриса Елена Светлицкая прокомментировала отношения своего избранника с участницами романтического реалити.

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Тарас Цимбалюк - Холостяк / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

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Что думает Елена Светлицкая об участницах шоу "Холостяк"

Чем отношения актера с его новой возлюбленной отличаются от показанного на проекте

Новая возлюбленная популярного актера Тараса Цимбалюка, актриса Елена Светлицкая, высказала свое мнение об участницах шоу "Холостяк". В интервью проекту "Наодинці з Гламуром" она заявила, что не верит в искренность девушек, боровшихся за сердце актера.

По ее мнению, участницы приглядывались не к личности Тараса, а к его известности. Она рассказала, что ее история отношений с Тарасом строилась на других приоритетах.

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Елена Светлицкая - девушка Тараса Цимбалюка / скрин из видео

"Мне кажется, что вот в этом и разница между девушками из "Холостяка" и мной. Девушки из "Холостяка" пришли за медийностью и за славой Тараса. У нас немножко другая история", - поделилась Светлицкая.

Актриса подчеркнула, что их с Цимбалюком связывают пылкие чувства. После того как пара перестала скрывать свой роман, они все чаще публикуют совместный контент, а Елена уже стала частью близкого окружения артиста.

Тарас Цимбалюк с семьей в Карпатах / фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

Тарас, в свою очередь, уже познакомил избранницу с родителями и устроил семейный отдых в Карпатах. В соцсетях они продемонстрировали теплое совместное фото, на котором вся компания вместе позирует на подъемнике.

Тарас Цимбалюк - Холостяк-14

Известный украинский актер Тарас Цимбалюк был главным героем 14-го сезона романтического шоу "Холостяк". Победительницей проекта тогда стала Надин Головчук, однако их отношения практически сразу сошли на нет, поскольку сам артист не был в них заинтересован.

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Ранее Главред сообщал, что Инна Белень покрестила свою маленькую дочь Киру. Победительница 13-го сезона шоу "Холостяк" показала в соцсетях душевные кадры с таинства и рассказала, как прошел этот важный день для ее семьи.

Также Остап Ступка показал новую избранницу в день своего 59-летия. Актер прервал молчание в соцсетях и опубликован фото с празднования, которое он провел вместе с молодой возлюбленной, театральным критиком Маргаритой Ткач.

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О персоне: Елена Светлицкая Елена Светлицкая - украинская актриса кино и телевидения. Хоть по образованию она - диктор и ведущая телепрограмм, особого успеха Светлицкая добилась на ниве актерства. Наиболее известные работы: "Виховання почуттів" (2020), "Після зими" (2020), "Формула щастя" (2020), "Морена" (2023), "Провінціал" (2021), "Будинок "Слово". Нескінчений роман" (2021).

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