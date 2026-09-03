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"Покойся с миром": Меган Маркл сделала заявление после тяжелой потери

Кристина Трохимчук
3 сентября 2026, 17:37
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Герцогиня Сассекская высказалась об уходе из жизни своей близкой подруги и наставницы Глории Стайнем.
Меган Маркл отреагировала на смерть Глории Стайнем
Меган Маркл отреагировала на смерть Глории Стайнем / коллаж: Главред, фото: instagram.com, meghan, sussexroyal

Вы узнаете:

  • Кем была Глория Стайнем и какой след она оставила в истории
  • Какими воспоминаниями об активистке поделилась Меган Маркл

Меган Маркл сделала эмоциональное заявление в Instagram после печального известия - на 93-м году жизни скончалась Глория Стайнем, легендарная американская феминистка, журналистка, писательница и соосновательница знаменитого журнала Ms.

Стайнем стала ключевым символом женского движения второй волны в США и десятилетиями боролась за гендерное равенство, репродуктивные права и социальную справедливость. В своем трогательном обращении Меган Маркл выразила глубокую скорбь и благодарность за годы дружбы с культовой правозащитницей.

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Меган Маркл и Глория Стайнем
Меган Маркл и Глория Стайнем / фото: instagram.com, meghan

"Все вы знаете о ее многочисленных заслугах и о том, как она помогала менять мир к лучшему для женщин и всех людей. "Мы связаны, а не разделены", - говорила она мне, и именно эта фраза была выгравирована на браслете, который она мне подарила. Я до сих пор ношу его с гордостью", - поделилась Меган.

Герцогиня рассказала, что за публичной деятельностью - совместными интервью, призывами к молодым избирателям и посещением премий - скрывались еще более теплые, личные отношения. Глория Стайнем проводила с семьей Меган и принца Гарри День благодарения, поддерживала герцогиню в сложные моменты жизни и с искренней любовью относилась к их детям.

Глория Стайнем и принц Арчи
Глория Стайнем и принц Арчи / фото: instagram.com, meghan

Особенно трепетно Меган вспомнила одну из историй, которая лучше всего характеризует Стайнем. Однажды в Нью-Йорке к активистке подошла женщина, которая хотела познакомить с ней свою юную дочь, но смущенно заметила, что девочка, возможно, еще не знает, кто такая Глория. На это Стайнем ответила: "Неважно, знает ли она, кто я. Важно, чтобы она знала, кто ОНА такая".

"Покойся с миром и с гордостью. Посмотри, что ты сделала для всех нас. Спасибо", - завершила свое обращение Меган Маркл.

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О персоне: Меган Маркл

Меган, герцогиня Сассекская - американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011-2018). С 2018 года - супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

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