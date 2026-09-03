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"Щелчок произошел": Каменских рассказала о переменах в образе своей жизни

Виталий Кирсанов
3 сентября 2026, 18:11
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Настя Каменских поделилась подробностями в соцсети, отвечая на вопросы о своей нынешней жизни.
Каменских рассказала об отказе от алкоголя и сигарет
Каменских рассказала об отказе от алкоголя и сигарет / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux

Кратко:

  • Свое откровенное признание Каменских сделала во время готовки
  • Следить за рационом певице непросто из-за постоянных поездок

Певица Настя Каменских рассказала о заметных изменениях в своем образе жизни. Артистка призналась, что уже полгода не употребляет алкоголь и столько же времени не курит.

Каменских поделилась подробностями в Instagram, отвечая на вопросы о своей нынешней жизни.

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По словам певицы, ровно шесть месяцев назад она полностью отказалась от алкоголя. При этом артистка допускает, что когда-нибудь ее решение может измениться.

"Что со мной происходит сейчас? Я ровно шесть месяцев назад перестала употреблять алкоголь навсегда. Конечно, я потом могу переобуться. Но я не знаю, что должно произойти, честно говоря, чтобы я начала заново его пить. Клянусь, но вот я прям не знаю. Потому что у меня как будто щелчок произошел", - рассказала Каменских.

Также певица вспомнила о другой вредной привычке, от которой ей удалось избавиться.

"И я закурила сигареты, когда пришла полномасштабная война. И тоже вот полгода, как я их бросила", - призналась артистка.

Сейчас, как отметила Каменских, у нее остается только одна привычка, к которой она может прибегать, когда хочет отвлечься, - еда. Следить за рационом певице непросто из-за постоянных поездок и насыщенного графика.

"Я абсолютно здоровый человек без вредных привычек", - с улыбкой заявила Каменских.

Свое откровенное признание артистка сделала во время готовки. В момент разговора с подписчиками она находилась на кухне и готовила блины.

Настя Каменских
Настя Каменских / инфографика: Главред

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О персоне: Настя Каменских

Настя Каменских - украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

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