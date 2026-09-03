"Щелчок произошел": Каменских рассказала о переменах в образе своей жизни

Кратко:
- Свое откровенное признание Каменских сделала во время готовки
- Следить за рационом певице непросто из-за постоянных поездок
Певица Настя Каменских рассказала о заметных изменениях в своем образе жизни. Артистка призналась, что уже полгода не употребляет алкоголь и столько же времени не курит.
Каменских поделилась подробностями в Instagram, отвечая на вопросы о своей нынешней жизни.
По словам певицы, ровно шесть месяцев назад она полностью отказалась от алкоголя. При этом артистка допускает, что когда-нибудь ее решение может измениться.
"Что со мной происходит сейчас? Я ровно шесть месяцев назад перестала употреблять алкоголь навсегда. Конечно, я потом могу переобуться. Но я не знаю, что должно произойти, честно говоря, чтобы я начала заново его пить. Клянусь, но вот я прям не знаю. Потому что у меня как будто щелчок произошел", - рассказала Каменских.
Также певица вспомнила о другой вредной привычке, от которой ей удалось избавиться.
"И я закурила сигареты, когда пришла полномасштабная война. И тоже вот полгода, как я их бросила", - призналась артистка.
Сейчас, как отметила Каменских, у нее остается только одна привычка, к которой она может прибегать, когда хочет отвлечься, - еда. Следить за рационом певице непросто из-за постоянных поездок и насыщенного графика.
"Я абсолютно здоровый человек без вредных привычек", - с улыбкой заявила Каменских.
Свое откровенное признание артистка сделала во время готовки. В момент разговора с подписчиками она находилась на кухне и готовила блины.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что Инна Белень покрестила свою маленькую дочь Киру. Победительница 13-го сезона шоу "Холостяк" показала в соцсетях душевные кадры с таинства и рассказала, как прошел этот важный день для ее семьи.
Также Остап Ступка показал новую избранницу в день своего 59-летия. Актер прервал молчание в соцсетях и опубликован фото с празднования, которое он провел вместе с молодой возлюбленной, театральным критиком Маргаритой Ткач.
Читайте также:
- "Это 5-6 месяц": беременная Настя Каменских появилась в Юрмале
- "Простите нас": Потап и Настя Каменских попали в громкий скандал из-за видео
- Не от Потапа: кум Каменских прокомментировал беременность певицы
О персоне: Настя Каменских
Настя Каменских - украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред