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"Плачу, как сумасшедшая": Анна Саливанчук в слезах рассказала о проблемах

Кристина Трохимчук
4 сентября 2026, 10:53
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Украинская актриса рассказала, как тяжело совмещать работу и воспитание сыновей.
Анна Саливанчук расплакалась
Анна Саливанчук расплакалась / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Саливанчук

Вы узнаете:

  • Что стало причиной слез Анны Саливанчук в автомобиле
  • С какими бытовыми и моральными трудностями сталкивается актриса

Известная украинская актриса Анна Саливанчук откровенно рассказала о трудностях воспитания двоих детей без мужа. В своем Instagram артистка призналась, что расплакалась прямо за рулем, почувствовав полное эмоциональное истощение.

По словам Анны, она непрерывно работает, чтобы обеспечить сыновей, из-за чего у нее совершенно не остается времени на отдых. Масла в огонь подливают и постоянные российские атаки, из-за которых знаменитость потеряла сон и покой.

видео дня
Анна Саливанчук записала эмоциональное видео
Анна Саливанчук записала эмоциональное видео / скрин из видео

"Как легко вывести женщину из себя. Я еду в машине, слушаю песни и плачу, как сумасшедшая. А знаете, почему? Потому что у женщины работа никогда не заканчивается! Она работает 24/7 всю свою жизнь. Когда она на работе, думает о работе, когда приходит домой – как накормить детей, отвезти на кружки, как вовремя забрать. И даже когда дети ложатся спать, женщина не может уснуть. Она думает, во что их завтра одеть, будет ли тревога всю ночь..." - эмоционально поделилась актриса.

Последней каплей для Саливанчук стала банальная бытовая проблема - она не смогла настроить родительский контроль на телефоне ребенка. Когда даже в специализированном магазине ей не смогли помочь, у звезды сдали нервы.

Анна Саливанчук - дети
Анна Саливанчук - дети / фото: instagram.com, Анна Саливанчук

"Мне стало так жалко себя. У меня уже просто нет сил. Я держусь, думаю, как и все мы. Все мамы меня поймут. У меня просто уже нет сил быть красивой. Этот телефон – последняя капля. Когда дети снова в тревоге, нужно забрать их из укрытия. У меня репетиция, куча дел, съемки. Как с этим можно справиться в одиночку? Я думаю, что у каждой женщины, которая воспитывает детей в одиночку, больше нет сил", - обратилась к подписчицам Анна.

Анна Саливанчук - личная жизнь

Напомним, Анна Саливанчук была замужем за продюсером и народным депутатом Украины Александром Божковым. Пара поженилась и обвенчалась в 2015 году, прожив вместе около восьми лет. В браке у них родилось двое сыновей - Глеб (2015 года рождения) и Никита (родился в сентябре 2020 года). Весной 2024 года актриса официально объявила о разводе, отметив, что их отношения исчерпали себя, а сами они со временем стали слишком разными людьми.

Анна Саливанчук
Анна Саливанчук / инфографика: Главред

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О персоне: Анна Саливанчук

Анна Валерьевна Саливанчук – украинская актриса театра и кино, сообщает Википедия. Актриса Киевского академического драматического театра в Подоле. В 2006 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и ТВ им. И. К. Карпенко-Карого.

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