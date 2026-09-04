Алину Гросу заподозрили во второй беременности - певица сделала признание

Артистка прокомментировала кадры с округлившимся животом.

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Алина Гросу - вторая беременность / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алина Гросу

Вы узнаете:

Что спровоцировало слухи о второй беременности Алины Гросу

Что ответила певица поклонникам

В сети появились слухи о том, что украинская певица Алина Гросу якобы снова находится в ожидании ребенка. Причиной для обсуждений стало фото исполнительницы с ведущей Таней Ли в Instagram, на котором внимательные подписчики разглядели изменения в фигуре звезды.

На снимке Алина Гросу позирует в нежном белом платье длины макси с пышными рукавами, воротником-стойкой и поясом на талии. Наряд украшен мелким деликатным принтом, а романтический образ дополняет укладка с собранными наверх волосами. Несмотря на то что певица выглядит на снимке привычно стройной, кое-кто из фанатов умудрился рассмотреть округлившийся животик.

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Фото Алины Гросу вызвало слухи о беременности / фото: instagram.com, Алина Гросу

Одна из подписчиц написала артистке в личные сообщения с прямым вопросом, не ждет ли та второго ребенка. Гросу решила не создавать интригу и ответила поклоннице лично.

Как выяснилось, эти кадры были сделаны еще в сентябре 2025 года. В тот период певица действительно находилась на первых месяцах беременности сыном Марком-Габриэлем, однако на данный момент второго пополнения в семье не планируется.

Алина Гросу ответила на вопрос о беременности / фото: instagram.com, Алина Гросу

"Фотки сделаны в сентябре прошлого года", - коротко и лаконично пояснила Алина.

Напомним, в апреле 2026 года Алина Гросу впервые стала мамой, родив сына от своего супруга, личность которого артистка до сих пор предпочитает скрывать от общественности.

Алина Гросу инфографика / Инфографика: Главред

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Ранее Главред сообщал, что петиция о лишении Потапа звания "Заслуженного артиста Украины" собрала 25 тысяч подписей. Инициативу на сайте Офиса президента теперь обязан рассмотреть Владимир Зеленский, а сам продюсер уже отреагировал на скандал.

Также Анна Саливанчук пожаловалась на эмоциональное истощение из-за работы и обстрелов. Актриса откровенно призналась, как тяжело одной воспитывать двоих сыновей, совмещать съемочный график с материнством и справляться с бессонными ночами во время вражеских атак.

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О персоне: Алина Гросу Алина Михайловна Гросу – известная украинская певица.

Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.

Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.

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