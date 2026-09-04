'Чуваки, все четко!': 'Братья Гадюкины' возвращаются на большую сцену

Кратко:
- Группа "Братья Гадюкины" начинает новый этап своей истории"
- Братья Гадюкины" получили звание "Национальная легенда Украины"
Украинская группа "Братья Гадюкины" объявила о возвращении к активной концертной деятельности. Коллектив представит новый состав и свежий музыкальный материал, а уже этой осенью планирует отправиться в гастрольный тур по Украине. Первое выступление состоится 11 сентября во Львове на фестивале "Поколение".
О возобновлении работы музыканты рассказали на своих страницах в социальных сетях. Участники коллектива сообщили поклонникам о предстоящем концерте и сопроводили объявление фразой: "Чуваки, все четко!".
Музыканты отмечают, что группа начинает новый этап своей истории, сохраняя характерное для нее сочетание разных музыкальных направлений - от панка, блюза, регги и фанка до рок-н-ролла и фолка.
"Ироничные тексты, абсолютная свобода быть собой, творческие паузы, возвращения и большая утрата Сергея "Кузи" Кузьминского - после всего этого группа продолжает свой путь и сегодня открывает новую страницу своей истории", - говорится в сообщении коллектива.
Кто вошел в новый состав
После смерти фронтмена Сергея Кузьминского это уже второй случай, когда "Братья Гадюкины" возвращаются к полноценной творческой и концертной работе. Впервые коллектив возобновил деятельность в 2014 году. Тогда музыканты также вернулись к концертам и выпустили альбом Made in Ukraine.
Теперь состав группы снова претерпел изменения. К коллективу присоединились гитарист Андрей Партика и вокалист Константин Дунец.
При этом в составе остаются Павел Крахмалёв, Игорь Мельничук и Андрей Скачко-Кудасов.
Во время львовского концерта поклонники смогут услышать наиболее известные композиции группы, многие из которых стали настоящими хитами еще в 1990-х. В программу вошли "Файне місто Тернопіль", "Наркоманы на огороде", "Мы - парни из Бандерштадта", "Карпаты проиграли в футбол", "Звездочка моя", "Аривидерчи", "Рома", "Было не любить" и другие песни.
"Братья Гадюкины" получили звание "Национальная легенда Украины"
Недавно коллектив был отмечен государственной наградой "Национальная легенда Украины". Посмертно награду присудили Сергею "Кузе" Кузьминскому, а также ее получили Игорь Мельничук, Павел Крахмалёв и Михаил Лундин.
Во время церемонии вручения Игорь Мельничук передал Владимиру Зеленскому книгу Юрия Рокецкого "Всё чётко: Сергей Кузьминский и "Братья Гадюкины", посвященную истории группы и ее легендарному фронтмену.
История коллектива вскоре может получить и экранное продолжение. На 2027 год запланирован выход полнометражного фильма, созданного по мотивам этой книги. Проект стал одним из победителей конкурса "Тысячелетняя".
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О группе: "Братья Гадюкины"
"Братья Гадюкины" - культовая украинская рок-группа, созданная в 1988 году во Львове. Они стали первопроходцами украинского рок-н-ролла и одной из самых влиятельных команд на стыке эпох.
Их музыка - это уникальный коктейль из панк-рока, блюза, рок-н-ролла, регги и фанка. Главная фишка "Гадов" - ироничные, сатирические и стебные тексты, щедро приправленные местным галицким диалектом (гваром) и городским сленгом.
Бессменным фронтменом, автором большинства песен и лицом группы был Сергей "Кузя" Кузьминский. В 2009 году он скончался от тяжелой болезни (рак горла).
"Братья Гадюкины" стали практически единственной сугубо украиноязычной рок-группой, которая смогла пробиться на центральное телевидение СССР - их лично приглашала Алла Пугачева на свои "Рождественские встречи".
В 2028 году коллектив отметит 40-летие со дня основания.
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