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"Чуваки, все четко!": "Братья Гадюкины" возвращаются на большую сцену

Виталий Кирсанов
4 сентября 2026, 13:56
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Участники коллектива "Братья Гадюкины" сообщили поклонникам о предстоящем концерте.
'Чуваки, все четко!': 'Братья Гадюкины' возвращаются на большую сцену
"Братья Гадюкины" возвращаются на большую сцену / коллаж: Главред, фото: facebook.com/gady.tribute2011, instagram.com/bratygadiukiny

Кратко:

  • Группа "Братья Гадюкины" начинает новый этап своей истории"
  • Братья Гадюкины" получили звание "Национальная легенда Украины"

Украинская группа "Братья Гадюкины" объявила о возвращении к активной концертной деятельности. Коллектив представит новый состав и свежий музыкальный материал, а уже этой осенью планирует отправиться в гастрольный тур по Украине. Первое выступление состоится 11 сентября во Львове на фестивале "Поколение".

О возобновлении работы музыканты рассказали на своих страницах в социальных сетях. Участники коллектива сообщили поклонникам о предстоящем концерте и сопроводили объявление фразой: "Чуваки, все четко!".

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Музыканты отмечают, что группа начинает новый этап своей истории, сохраняя характерное для нее сочетание разных музыкальных направлений - от панка, блюза, регги и фанка до рок-н-ролла и фолка.

"Ироничные тексты, абсолютная свобода быть собой, творческие паузы, возвращения и большая утрата Сергея "Кузи" Кузьминского - после всего этого группа продолжает свой путь и сегодня открывает новую страницу своей истории", - говорится в сообщении коллектива.

Кто вошел в новый состав

После смерти фронтмена Сергея Кузьминского это уже второй случай, когда "Братья Гадюкины" возвращаются к полноценной творческой и концертной работе. Впервые коллектив возобновил деятельность в 2014 году. Тогда музыканты также вернулись к концертам и выпустили альбом Made in Ukraine.

Теперь состав группы снова претерпел изменения. К коллективу присоединились гитарист Андрей Партика и вокалист Константин Дунец.

При этом в составе остаются Павел Крахмалёв, Игорь Мельничук и Андрей Скачко-Кудасов.

Во время львовского концерта поклонники смогут услышать наиболее известные композиции группы, многие из которых стали настоящими хитами еще в 1990-х. В программу вошли "Файне місто Тернопіль", "Наркоманы на огороде", "Мы - парни из Бандерштадта", "Карпаты проиграли в футбол", "Звездочка моя", "Аривидерчи", "Рома", "Было не любить" и другие песни.

"Братья Гадюкины" получили звание "Национальная легенда Украины"

Недавно коллектив был отмечен государственной наградой "Национальная легенда Украины". Посмертно награду присудили Сергею "Кузе" Кузьминскому, а также ее получили Игорь Мельничук, Павел Крахмалёв и Михаил Лундин.

Во время церемонии вручения Игорь Мельничук передал Владимиру Зеленскому книгу Юрия Рокецкого "Всё чётко: Сергей Кузьминский и "Братья Гадюкины", посвященную истории группы и ее легендарному фронтмену.

История коллектива вскоре может получить и экранное продолжение. На 2027 год запланирован выход полнометражного фильма, созданного по мотивам этой книги. Проект стал одним из победителей конкурса "Тысячелетняя".

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Композиция "Just Like Heaven" британской группы The Cure, впервые выпущенная в 1987 году, спустя почти 40 лет вновь оказалась в центре внимания. Издание Billboard включило ее в рейтинг 50 лучших рок-песен о любви, отдав треку четвертую позицию. При этом история создания композиции напрямую связана с личными отношениями вокалиста группы Роберта Смита.

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О группе: "Братья Гадюкины"

"Братья Гадюкины" - культовая украинская рок-группа, созданная в 1988 году во Львове. Они стали первопроходцами украинского рок-н-ролла и одной из самых влиятельных команд на стыке эпох.

Их музыка - это уникальный коктейль из панк-рока, блюза, рок-н-ролла, регги и фанка. Главная фишка "Гадов" - ироничные, сатирические и стебные тексты, щедро приправленные местным галицким диалектом (гваром) и городским сленгом.

Бессменным фронтменом, автором большинства песен и лицом группы был Сергей "Кузя" Кузьминский. В 2009 году он скончался от тяжелой болезни (рак горла).

"Братья Гадюкины" стали практически единственной сугубо украиноязычной рок-группой, которая смогла пробиться на центральное телевидение СССР - их лично приглашала Алла Пугачева на свои "Рождественские встречи".

В 2028 году коллектив отметит 40-летие со дня основания.

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