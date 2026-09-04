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Скандал дошел до президента: петиция по поводу Потапа набрала 25 тысяч подписей

Кристина Трохимчук
4 сентября 2026, 13:21
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Обращение к президенту с призывом лишить рэпера почетного звания преодолело необходимый порог за шесть дней.
Потап
Потапа хотять лишить звания "Заслуженный артист Украины" / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Потап

Вы узнаете:

  • В чем авторы петиции обвиняют Потапа
  • На каких основаниях могут лишить звания "Заслуженный артист Украины"
  • Как Потап прокомментировал скандал

Электронная петиция с призывом лишить Потапа почетного звания "Заслуженный артист Украины", полученного им в 2020 году, набрала необходимые 25 тысяч голосов. Обращение было создано на сайте Офиса президента и теперь подлежит официальному рассмотрению главой государства Владимиром Зеленским.

Потап и Настя Каменских - скандал

Волна общественного негодования поднялась в конце августа, когда Потап вместе с Настей Каменских опубликовали видеоролик, вызвавший резкую критику пользователей. Артисты решили продемонстрировать, насколько они "свободны", и выложили насмешливое видео в ответ на упреки из-за общения на русском языке.

видео дня

Авторы инициативы отмечают, что публичная деятельность музыканта "не соответствует статусу лица, удостоенного государственной награды Украины". В тексте подчеркивается, что его действия содержат признаки популяризации российской культурно-языковой среды и публичного взаимодействия с представителями государства-агрессора.

При этом инициаторы обращения уточняют, что не стремятся ограничить свободу творчества или право артиста проживать за границей, а лишь требуют дать правовую оценку его поведению с учетом полномасштабной войны.

Петиция по поводу Потапа набрала необходимое количество подписей
Петиция по поводу Потапа набрала необходимое количество подписей / фото: petition.president.gov.ua

Может ли Потап лишиться звания "Заслуженный артист Украины"

Лишить Потапа почетного звания "Заслуженный артист Украины" действительно возможно. В качестве законодательного основания в петиции указан Закон Украины № 4074-IX, принятый 20 ноября 2024 года. Этот документ четко регламентирует процедуру лишения государственных наград лиц, которые популяризируют государство-агрессора или оправдывают оккупацию.

Закон предусматривает, что лишить государственной награды можно на основании обвинительного приговора суда за преступления против национальной безопасности, мира и международного правопорядка, а также решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о применении персональных санкций.

Президент Украины издает соответствующий указ только при наличии решения суда или введенных санкций СНБО. Ранее подобная процедура уже применялась к артистам, поддержавшим антиукраинскую пропаганду, таким как Таисия Повалий и Ани Лорак.

Потап и Настя на яхте
Потап и Настя - скандальный ролик / скрин из видео

Реакция Потапа

Ранее музыкант, находящийся за границей, публично прокомментировал ситуацию и заявил о готовности добровольно отказаться от звания.

"Если это действительно кому поможет, кого сделает счастливее, приблизит победу или вернет людям веру - я готов. Добровольно отдам. Потому что сегодня нам нужна не охота на ведьм и не поиск очередного артиста, которого можно символически наказать. Нам нужно единство, здравый смысл и понимание, кто наш настоящий враг", - заявил рэпер.

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О персоне: Потап

Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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