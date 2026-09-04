Издание Billboard включило песню "Just Like Heaven" в рейтинг 50 лучших рок-песен о любви, отдав треку четвертую позицию.

https://stars.glavred.info/pesnyu-1987-goda-nazvali-odnoy-iz-luchshih-rok-kompoziciy-o-lyubvi-10793987.html Ссылка скопирована

Песню 1987 года назвали одной из лучших рок-композиций о любви / коллаж: Главред, фото: Википедия

Кратко:

Песня стала третьим синглом с альбома "Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me"

Главным источником вдохновения для музыканта стали его отношения с Мэри Пул

Композиция "Just Like Heaven" британской группы The Cure, впервые выпущенная в 1987 году, спустя почти 40 лет вновь оказалась в центре внимания. Издание Billboard включило ее в рейтинг 50 лучших рок-песен о любви, отдав треку четвертую позицию. При этом история создания композиции напрямую связана с личными отношениями вокалиста группы Роберта Смита, пишет журнал Parade.

Песня стала третьим синглом с альбома "Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me". Смит работал над ней во Франции, где The Cure в то время занимались созданием нового материала. Главным источником вдохновения для музыканта стали его отношения с Мэри Пул. На момент написания песни она была его возлюбленной, а впоследствии стала женой Смита.

видео дня

"Just Like Heaven" отличалась от многих рок-хитов того периода своей воздушной, романтичной и почти сюрреалистичной атмосферой. В композиции Смит передал ощущения, которые сопровождают сильную влюбленность: эмоциональный подъем, головокружение от близости с любимым человеком и стремление сделать эти отношения особенными. Именно благодаря сочетанию мелодии и искреннего текста песня со временем закрепилась в числе главных романтических произведений The Cure.

"Just Like Heaven": как песня стала знаменитой

После релиза композиция добилась заметного успеха, хотя первоначально не воспринималась как абсолютный мировой хит. В американском чарте Billboard Hot 100 она поднялась до 40-й строки, тогда как в британском Official Singles Chart достигла 29-го места.

Однако дальнейшая судьба песни оказалась значительно успешнее ее первых результатов. На протяжении последующих десятилетий интерес к Just Like Heaven продолжал расти, а композиция постепенно превратилась в одну из самых известных песен The Cure.

В итоге Billboard включил ее в список 50 лучших рок-композиций о любви. В итоговом рейтинге трек занял четвертое место. Выше оказались "Something" группы The Beatles, "Maps Yeah Yeah Yeahs" и "Heroes" Дэвида Боуи.

Особое отношение к песне сохранял и сам Роберт Смит. В интервью Rolling Stone в 2019 году музыкант вспоминал, что после завершения работы над композицией был настолько впечатлен результатом, что сомневался в возможности когда-либо написать что-то лучше. В студии он даже в шутку предложил участникам группы завершить карьеру после такого достижения.

Но The Cure продолжили работать и выпускать новую музыку. Уже в 1992 году коллектив представил еще один широко известный романтический хит - Friday I’m in Love, который впоследствии стал одной из визитных карточек группы.

Сегодня "Just Like Heaven" считается одной из наиболее значимых любовных композиций в истории рок-музыки. Ее успех показывает, как личные переживания музыканта могут стать основой песни, которая сохраняет эмоциональную привлекательность и спустя десятилетия после своего появления.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Соломия Витвицкая поделилась переживаниями о карьере после рождения ребенка. Телеведущая откровенно призналась, что столкнулась со страхом потери востребованности в профессии, который часто испытывают женщины во время ожидания первенца.

Также Меган Маркл высказалась о смерти легендарной правозащитницы Глории Стайнем. Супруга принца Гарри опубликовала в Instagram трогательный пост, в котором поблагодарила умершую на 93-м году жизни близкую подругу за годы наставничества.

Читайте также:

О группе: The Cure The Cure - культовая британская рок-группа, образованная в 1976 году в городе Кроли. Коллектив стал одним из главных пионеров постпанка и альтернативного рока, а их мрачное раннее творчество заложило основу для развития готического рока. Бессменным лидером, вокалистом, гитаристом, автором песен и лицом группы является Роберт Смит - узнаваемый благодаря своему эксцентричному имиджу: растрепанным черным волосам, размазанной красной помаде и подведенным глазам. Несмотря на ярлык "королей готики", музыка The Cure варьируется от меланхоличных депрессивных полотен до легких, жизнерадостных поп-хитов вроде "Friday I'm in Love". За свою историю группа продала более 50 миллионов копий альбомов. Группа выпустила более десятка студийных пластинок. В 2019 году их включили в престижный Зал славы рок-н-ролла.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред