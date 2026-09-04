Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Юлия Санина публично обратилась к мужу, который уехал из Украины

Виталий Кирсанов
4 сентября 2026, 15:05
google news Подпишитесь
на нас в Google
Исполнительница посвятила супругу теплое сообщение, вспомнив о совместной жизни.
Юлия Санина публично обратилась к мужу
Юлия Санина публично обратилась к мужу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/the_hardkiss

Кратко:

  • Валерий Бебко является участником The Hardkiss и супругом Юлии Саниной
  • Пара 15 лет вместе

Солистка украинской группы The Hardkiss Юлия Санина показала редкие кадры с мужем Валерием Бебко и публично поздравила его с 15-й годовщиной их брака. Фотографиями из личного архива певица поделилась на своей странице в Instagram.

Исполнительница посвятила супругу теплое сообщение, вспомнив о совместной жизни, семье и важных событиях, которые они пережили вместе.

видео дня

"15 лет назад мы официально стали семьей. Люблю тебя, мой Валерий Бебко. Спасибо за нашу семью, сына, музыку, приключения, испытания… за жизнь, о которой я мечтала", - написала Санина.

Валерий Бебко является участником The Hardkiss и супругом Юлии Саниной. После начала полномасштабного вторжения России в Украину мужская часть коллектива, в том числе Бебко, оказалась за границей. Музыканты длительное время публично не комментировали обстоятельства своего выезда и дальнейшие планы.

Позже сама Юлия Санина косвенно подтвердила, что участники группы находятся за пределами Украины. В конце прошлого года певица также рассказывала о перспективах возвращения The Hardkiss в страну.

По словам артистки, возможность снова выступать в Украине для нее остается одновременно большой мечтой и болезненной темой.

"Это моя самая большая мечта и самая большая боль одновременно… Когда-нибудь наступит день, когда мы сможем это организовать", - говорила Санина.

Несмотря на длительное пребывание за границей, певица продолжает публично говорить о своем желании вернуться к выступлениям группы в Украине.

Юлия Санина публично обратилась к мужу, который уехал из Украины
Фото: instagram.com/the_hardkiss

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, украинская группа "Братья Гадюкины" объявила о возвращении к активной концертной деятельности. Коллектив представит новый состав и свежий музыкальный материал, а уже этой осенью планирует отправиться в гастрольный тур по Украине. Первое выступление состоится 11 сентября во Львове на фестивале "Поколение".

Композиция "Just Like Heaven" британской группы The Cure, впервые выпущенная в 1987 году, спустя почти 40 лет вновь оказалась в центре внимания. Издание Billboard включило ее в рейтинг 50 лучших рок-песен о любви, отдав треку четвертую позицию. При этом история создания композиции напрямую связана с личными отношениями вокалиста группы Роберта Смита.

Читайте также:

О персоне: Юлия Санина

Юлия Санина - украинская певица, автор песен, ведущая, сообщает Википедия. Фронтвумен украинской группы The Hardkiss. Принимала участие в шоу "Х-фактор-7" (жюри и наставник), "Танцы со звездами", "Маскарад", "Голос страны" (звездный тренер). В 2023 году была одной из трех ведущих музыкального конкурса Евровидение, который прошел в Ливерпуле, Великобритания.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
шоу-бизнес THE HARDKISS Юлия Санина новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Нет сомнений": когда Россия прекратит террор против Киева дронами, названы сроки

"Нет сомнений": когда Россия прекратит террор против Киева дронами, названы сроки

15:40Аналитика
Уиткофф и Кушнер боятся ехать в Киев, визит оказался под вопросом - СМИ

Уиткофф и Кушнер боятся ехать в Киев, визит оказался под вопросом - СМИ

13:17Политика
РФ ударила по Жулянам, дрон попал в самолет в Киеве: что известно

РФ ударила по Жулянам, дрон попал в самолет в Киеве: что известно

11:59Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Богатство уже на пороге: три знака зодиака привлекут финансовый успех

Богатство уже на пороге: три знака зодиака привлекут финансовый успех

Как сказать на украинском "заблуждение": есть несколько точных вариантов

Как сказать на украинском "заблуждение": есть несколько точных вариантов

"Молюсь": победительница "Холостяка" Белень показала важное семейное событие

"Молюсь": победительница "Холостяка" Белень показала важное семейное событие

Жара до +34 сменится непогодой: когда Украину накроют дожди и грозы

Жара до +34 сменится непогодой: когда Украину накроют дожди и грозы

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке инопланетянина и троглодита за 43 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке инопланетянина и троглодита за 43 с

Последние новости

15:40

"Нет сомнений": когда Россия прекратит террор против Киева дронами, названы сроки

15:40

Как правильно носить широкие джинсы: стилистка назвала 4 важных правилаВидео

15:05

Юлия Санина публично обратилась к мужу, который уехал из Украины

14:49

Гороскоп на завтра, 5 сентября: Раков ждут сюрпризы, Львов — стресс

14:17

Алину Гросу заподозрили во второй беременности - певица сделала признание

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
14:10

Одна привычка на парковке "убивает" колеса авто: что не стоит делать водителямВидео

13:56

"Чуваки, все четко!": "Братья Гадюкины" возвращаются на большую сцену

13:21

Скандал дошел до президента: петиция по поводу Потапа набрала 25 тысяч подписей

13:17

Уиткофф и Кушнер боятся ехать в Киев, визит оказался под вопросом - СМИ

Реклама
12:49

Песню 1987 года назвали одной из лучших рок-композиций о любвиВидео

12:38

Как избавиться от ос на участке: раскрыт главный секрет виноградарейВидео

12:29

Новый скачок цен на топливо: на сколько могут подорожать бензин и дизель

12:03

Китайский гороскоп на завтра, 5 сентября: Козлам - занятость, Тиграм - чуткость

11:59

РФ ударила по Жулянам, дрон попал в самолет в Киеве: что известно

11:55

На базе "Дії" запустят приложение с информацией о ракетах и БПЛА – Корецкий

11:42

Путин заговорил о мире, но выдвинул ультиматум: что задумали в Кремле

11:29

На Одесчине сотрудник ТЦК наехал автомобилем на 2-летнего ребенка и сбежал

11:04

Украина блокирует небо над Россией: сколько авиакомпаний уже сократили рейсы

10:55

Жара до +34 сменится непогодой: когда Украину накроют дожди и грозы

10:53

"Плачу, как сумасшедшая": Анна Саливанчук в слезах рассказала о проблемахВидео

Реклама
10:09

Тарелки снова будут как новые: одно средство уберет даже старые царапиныВидео

09:56

"Декрет, пауза": Витвицкая сделала заявление о возвращении на экраны после родов

09:55

"Это вопрос выживания": Украина почти исчерпала запасы ракет для Patriot – Politico

09:39

Новая купюра 2000 грн уже в обороте: ждать ли украинцам инфляции

09:13

РФ готовит новое наступление с севера: в ISW сказали, какая область под угрозой

08:33

Беспилотники поразили промышленные объекты в Башкирии: горит важный завод

08:24

Новая угроза для НАТО из Беларуси: Тихановская предупредила о планах РФ

08:10

Зачем Кремлю понадобились "выборы": Эйдман о том, как Путин готовит большой спектакльмнение

07:25

Россия атаковала Одессу: есть погибший, повреждены дома и авто

06:57

Сочи атаковали дроны: под ударом - нефтебаза "Лукойла", АЗС и ПВО россиян

05:33

Богатство уже на пороге: три знака зодиака привлекут финансовый успех

05:09

Старый пень исчезнет сам по себе, без лопаты: чем его нужно посыпать в сентябреВидео

04:26

Как правильно мыть руки после нарезки лука, чтобы избавиться от неприятного запаха

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке инопланетянина и троглодита за 43 с

03:20

От хрусталя до стеклоблоков: какие "бабушкины" тренды в интерьере снова в моде

02:36

Жирный налет на шкафчиках исчезнет мгновенно: поможет простой продукт из кухни

02:05

Кому суждено прожить 100 лет: ученые поразили феноменальным открытием

01:05

Перестрелка бойцов СБУ и ГУР: Зеленский принял жесткое решениеВидео

00:00

"Нужно бить и бить": эксперт о риске уничтожения РФ мостов в Киеве

03 сентября, четверг
23:21

Деньги сами идут к ним: названы самые богатые знаки зодиака

Реклама
23:04

Плита засияет как новая: гениальный трюк с уксусом и апельсиновой цедройВидео

22:52

В Украине введены уровни воздушной тревоги: как они будут действовать и что изменится

22:42

Российский актер добровольно пошел убивать украинцев

22:17

Бабушкин способ для душевой кабины: как избавиться от известкового налетаВидео

21:57

Много попаданий, работа остановлена: детали прилетов по объектам "Нафтогаза"

21:09

Зачем поляки обвязывают терку пергаментом: странное, но гениальное решениеВидео

21:07

Представители Трампа посетят Киев и Москву: Зеленский раскрыл деталиВидео

21:01

О простом трюке со сливом знают не все: раскрыт секрет с пластиковой бутылкойВидео

20:06

Горячим обедом и не пахнет: в Черновцах скандал из-за школьного питания

20:05

Прощальный бой Усика: где и с кем украинец может завершить карьеру

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости ЗапорожьяНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять