Юлия Санина публично обратилась к мужу, который уехал из Украины

Исполнительница посвятила супругу теплое сообщение, вспомнив о совместной жизни.

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Юлия Санина публично обратилась к мужу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/the_hardkiss

Кратко:

Валерий Бебко является участником The Hardkiss и супругом Юлии Саниной

Пара 15 лет вместе

Солистка украинской группы The Hardkiss Юлия Санина показала редкие кадры с мужем Валерием Бебко и публично поздравила его с 15-й годовщиной их брака. Фотографиями из личного архива певица поделилась на своей странице в Instagram.

Исполнительница посвятила супругу теплое сообщение, вспомнив о совместной жизни, семье и важных событиях, которые они пережили вместе.

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"15 лет назад мы официально стали семьей. Люблю тебя, мой Валерий Бебко. Спасибо за нашу семью, сына, музыку, приключения, испытания… за жизнь, о которой я мечтала", - написала Санина.

Валерий Бебко является участником The Hardkiss и супругом Юлии Саниной. После начала полномасштабного вторжения России в Украину мужская часть коллектива, в том числе Бебко, оказалась за границей. Музыканты длительное время публично не комментировали обстоятельства своего выезда и дальнейшие планы.

Позже сама Юлия Санина косвенно подтвердила, что участники группы находятся за пределами Украины. В конце прошлого года певица также рассказывала о перспективах возвращения The Hardkiss в страну.

По словам артистки, возможность снова выступать в Украине для нее остается одновременно большой мечтой и болезненной темой.

"Это моя самая большая мечта и самая большая боль одновременно… Когда-нибудь наступит день, когда мы сможем это организовать", - говорила Санина.

Несмотря на длительное пребывание за границей, певица продолжает публично говорить о своем желании вернуться к выступлениям группы в Украине.

Фото: instagram.com/the_hardkiss

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Ранее Главред сообщал, украинская группа "Братья Гадюкины" объявила о возвращении к активной концертной деятельности. Коллектив представит новый состав и свежий музыкальный материал, а уже этой осенью планирует отправиться в гастрольный тур по Украине. Первое выступление состоится 11 сентября во Львове на фестивале "Поколение".

Композиция "Just Like Heaven" британской группы The Cure, впервые выпущенная в 1987 году, спустя почти 40 лет вновь оказалась в центре внимания. Издание Billboard включило ее в рейтинг 50 лучших рок-песен о любви, отдав треку четвертую позицию. При этом история создания композиции напрямую связана с личными отношениями вокалиста группы Роберта Смита.

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О персоне: Юлия Санина Юлия Санина - украинская певица, автор песен, ведущая, сообщает Википедия. Фронтвумен украинской группы The Hardkiss. Принимала участие в шоу "Х-фактор-7" (жюри и наставник), "Танцы со звездами", "Маскарад", "Голос страны" (звездный тренер). В 2023 году была одной из трех ведущих музыкального конкурса Евровидение, который прошел в Ливерпуле, Великобритания.

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