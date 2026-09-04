Юлия Санина публично обратилась к мужу, который уехал из Украины

Кратко:
- Валерий Бебко является участником The Hardkiss и супругом Юлии Саниной
- Пара 15 лет вместе
Солистка украинской группы The Hardkiss Юлия Санина показала редкие кадры с мужем Валерием Бебко и публично поздравила его с 15-й годовщиной их брака. Фотографиями из личного архива певица поделилась на своей странице в Instagram.
Исполнительница посвятила супругу теплое сообщение, вспомнив о совместной жизни, семье и важных событиях, которые они пережили вместе.
"15 лет назад мы официально стали семьей. Люблю тебя, мой Валерий Бебко. Спасибо за нашу семью, сына, музыку, приключения, испытания… за жизнь, о которой я мечтала", - написала Санина.
Валерий Бебко является участником The Hardkiss и супругом Юлии Саниной. После начала полномасштабного вторжения России в Украину мужская часть коллектива, в том числе Бебко, оказалась за границей. Музыканты длительное время публично не комментировали обстоятельства своего выезда и дальнейшие планы.
Позже сама Юлия Санина косвенно подтвердила, что участники группы находятся за пределами Украины. В конце прошлого года певица также рассказывала о перспективах возвращения The Hardkiss в страну.
По словам артистки, возможность снова выступать в Украине для нее остается одновременно большой мечтой и болезненной темой.
"Это моя самая большая мечта и самая большая боль одновременно… Когда-нибудь наступит день, когда мы сможем это организовать", - говорила Санина.
Несмотря на длительное пребывание за границей, певица продолжает публично говорить о своем желании вернуться к выступлениям группы в Украине.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, украинская группа "Братья Гадюкины" объявила о возвращении к активной концертной деятельности. Коллектив представит новый состав и свежий музыкальный материал, а уже этой осенью планирует отправиться в гастрольный тур по Украине. Первое выступление состоится 11 сентября во Львове на фестивале "Поколение".
Композиция "Just Like Heaven" британской группы The Cure, впервые выпущенная в 1987 году, спустя почти 40 лет вновь оказалась в центре внимания. Издание Billboard включило ее в рейтинг 50 лучших рок-песен о любви, отдав треку четвертую позицию. При этом история создания композиции напрямую связана с личными отношениями вокалиста группы Роберта Смита.
Читайте также:
- Скандал дошел до президента: петиция по поводу Потапа набрала 25 тысяч подписей
- "Чуваки, все четко!": "Братья Гадюкины" возвращаются на большую сцену
- Алину Гросу заподозрили во второй беременности - певица сделала признание
О персоне: Юлия Санина
Юлия Санина - украинская певица, автор песен, ведущая, сообщает Википедия. Фронтвумен украинской группы The Hardkiss. Принимала участие в шоу "Х-фактор-7" (жюри и наставник), "Танцы со звездами", "Маскарад", "Голос страны" (звездный тренер). В 2023 году была одной из трех ведущих музыкального конкурса Евровидение, который прошел в Ливерпуле, Великобритания.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред