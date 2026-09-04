"Путь длиной в три года": сын Виктора Павлика заговорил несмотря на диагноз

Вы узнаете:
- Каких результатов удалось достичь за три года реабилитации сына Виктора Павлика
- Какой точный диагноз поставили врачи маленькому Михаилу
- Что помогло мальчику заговорить после длительного лечения
Жена известного украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова откровенно поделилась с подписчиками в Instagram подробностями длительного пути лечения их общего сына Михаила и рассказала о его важной победе на пути к нормальной жизни.
Мальчик родился в июне 2021 года, и уже три года знаменитые родители активно занимаются его развитием и реабилитацией. Михаил проходит медицинские обследования, курсы нейрокоррекции, занимается плаванием и с профильными педагогами.
"3 года в коррекции. За это время были разные периоды: страх, непонимание, надежда, маленькие и большие победы. Мы искали, пробовали, ошибались, работали и продолжали идти. Но за эти три года я поняла самое главное: среди всего, что меняется, есть одна неизменная истина - безусловное принятие и любовь. Не за результат. Не за новые навыки. Не за слова. Просто потому, что ты - это ты", - поделилась блогерша.
Первые тревожные симптомы Екатерина заметила, когда сыну исполнилось два года - ребенок совсем не разговаривал. Весной 2025 года обследования показали, что у мальчика очень редкое генетическое изменение, влияющее на передачу сигналов в мозге. К счастью, комплексная терапия дала долгожданные результаты.
"Путь длиной в три года к моменту, о котором я так долго мечтала. Мой сыночек говорит", - эмоционально сообщила Репяхова.
Подписчики в комментариях поинтересовались конкретным диагнозом ребенка и спросили, подтвердился ли у него аутизм, о котором ранее часто говорили в сети. Екатерина прямо опровергла домыслы об аутистическом спектре и назвала официальный диагноз врачей: нейрогенетическое расстройство. Также ранее у маленького Михаила также диагностировали диспраксию - расстройство, которое напрямую влияет на координацию движений и речевой аппарат.
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О персоне: Виктор Павлик
Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".
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