"Путь длиной в три года": сын Виктора Павлика заговорил несмотря на диагноз

Екатерина Репяхова поделилась успехами 5-летнего Михаила.

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Сын Виктора Павлика заговорил / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Репяхова

Вы узнаете:

Каких результатов удалось достичь за три года реабилитации сына Виктора Павлика

Какой точный диагноз поставили врачи маленькому Михаилу

Что помогло мальчику заговорить после длительного лечения

Жена известного украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова откровенно поделилась с подписчиками в Instagram подробностями длительного пути лечения их общего сына Михаила и рассказала о его важной победе на пути к нормальной жизни.

Мальчик родился в июне 2021 года, и уже три года знаменитые родители активно занимаются его развитием и реабилитацией. Михаил проходит медицинские обследования, курсы нейрокоррекции, занимается плаванием и с профильными педагогами.

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Семья Виктора Павлика / фото: instagram.com, Екатерина Репяхова

"3 года в коррекции. За это время были разные периоды: страх, непонимание, надежда, маленькие и большие победы. Мы искали, пробовали, ошибались, работали и продолжали идти. Но за эти три года я поняла самое главное: среди всего, что меняется, есть одна неизменная истина - безусловное принятие и любовь. Не за результат. Не за новые навыки. Не за слова. Просто потому, что ты - это ты", - поделилась блогерша.

Корекция Михаила Павлика / скрин из видео

Первые тревожные симптомы Екатерина заметила, когда сыну исполнилось два года - ребенок совсем не разговаривал. Весной 2025 года обследования показали, что у мальчика очень редкое генетическое изменение, влияющее на передачу сигналов в мозге. К счастью, комплексная терапия дала долгожданные результаты.

Виктор Павлик с сыном / фото: instagram.com, Екатерина Репяхова

"Путь длиной в три года к моменту, о котором я так долго мечтала. Мой сыночек говорит", - эмоционально сообщила Репяхова.

Подписчики в комментариях поинтересовались конкретным диагнозом ребенка и спросили, подтвердился ли у него аутизм, о котором ранее часто говорили в сети. Екатерина прямо опровергла домыслы об аутистическом спектре и назвала официальный диагноз врачей: нейрогенетическое расстройство. Также ранее у маленького Михаила также диагностировали диспраксию - расстройство, которое напрямую влияет на координацию движений и речевой аппарат.

Виктор Павлик / инфографика: Главред

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О персоне: Виктор Павлик Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".

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