"Вышла замуж": тайную свадьбу Lida Lee и Даниэля Салема рассекретили в сети

Слухи о новом этапе в отношениях звездной пары спровоцировал блогер Богдан Беспалов.

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Lida Lee и Даниэль Салем - свадьба / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Lida Lee

Вы узнаете:

Поженились ли Lida Lee и Даниэль Салем

Какую крупную совместную покупку планируют сделать влюбленные

Как артисты реагируют на новости о своей личной жизни

В сети появилась резонансная информация о том, что украинская певица Lida Lee и шоумен, а ныне военнослужащий Даниэль Салем не просто состоят в отношениях, но и официально оформили брак. Об этом сообщил блогер Богдан Беспалов, сославшись на инсайдеров.

По словам Беспалова, администраторы его проекта получили анонимные доказательства того, что артисты сыграли тайную свадьбу. Более того, сейчас пара активно занимается обустройством совместного быта и готовится приобрести недвижимость.

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Lida Lee и Даниэль Салем / фото: instagram.com, Lida Lee

"А вы в курсе, что Lida Lee вышла замуж за Салема и они уже почти купили общую квартиру? Информация стопроцентная. Котенок (так Беспалов называет своих инсайдеров - прим. ред.) действительно показал нам доказательства. Они пока берут кредит на покупку жилья. Ну что? Lida Lee, Даниэль, поздравляем!" - поделился блогер.

Несмотря на громкие заявления в сети, сами артисты не спешат публично подтверждать информацию о свадьбе и покупке недвижимости, предпочитая оберегать личную жизнь от лишнего внимания.

Lida Lee и Даниэль Салем - личная жизнь / фото: instagram.com/lidalee_official

Напомним, Lida Lee долгое время отрицала романтические отношения с Даниэлем Салемом. Однако 23 декабря 2025 года певица официально подтвердила их роман, выпустив нежный и трогательный трек под названием "Схожі".

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О персоне: Даниэль Салем Даниэль Салем - украинский ресторатор, шоумен, телеведущий, актер. Был ведущим проектов "Кохання на виживання", "Хулігани", "Зірковий шлях"; принимал участие в шоу "Танці з зірками-6" и "Голос країни-10". С начала полномасштабной войны защищает Украину от оккупантов. Служил в составе спецподразделения авиаразведки, сейчас - в разведывательно-диверсионном подразделении "12 друзей Оушена" (позывной "Сойер"). Был ранен и контужен.

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