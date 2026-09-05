"Сильный шаг": Дмитрий Комаров впервые за долгое время появился на людях

Известный украинский телеведущий посетил закрытую презентацию книги Александра Пономарева.

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Дмитрий Комаров вышел в свет ради Александра Пономарева / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дмитрий Комаров

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Дмитрий Комаров вышел в свет

Что ведущий рассказал о книге Александра Пономарева

Известный украинский путешественник Дмитрий Комаров впервые за долгое время появился на публике, посетив светское мероприятие в Киеве. Фотографии с презентации ведущий опубликовал в Instagram.

3 сентября знаменитость заметили среди гостей закрытой презентации дебютного романа певца Александра Пономарева "30 дней: ИИ-человек", которая состоялась в одном из киевских книжных магазинов-кафе. Появление Дмитрия особенно привлекло внимание публики, так как в последнее время он крайне редко посещает подобные события.

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Как сейчас выглядит Дмитрий Комаров / фото: instagram.com, Дмитрий Комаров

"Вчера посетил презентацию первой книги друга Александра Пономарева. Это неожиданный и сильный шаг взрослого, успешного человека, который в своей профессии достиг самых высоких вершин. Но Саша не стал писать мемуары о прошлом. Он ушел в будущее – в прямом смысле – и написал приключенческий роман "30 дней: ИИ-человек", - написал ведущий.

Для выхода в свет Комаров выбрал стиль casual. Он появился в бежевой льняной рубашке с нагрудными карманами и светлых брюках. На фотографиях телеведущий улыбался, охотно общался с коллегами и позировал вместе с автором книги Александром Пономаревым, который держал в руках экземпляр своего романа.

Александр Пономарев подписывает книгу для Дмитрия Комарова / фото: instagram.com, Дмитрий Комаров

Телеведущий назвал работу Пономарева неожиданным и сильным шагом взрослого и успешного человека, достигшего вершин в своей профессии. По его словам, автор не стал писать мемуары, а решил заглянуть в будущее, создав приключенческий роман. Дмитрий рассказал, что узнал о книге еще в январе, когда приехал к Александру в гости, и был поражен его вовлеченностью в процесс.

"Он был полностью в нее погружен, спал по три часа в сутки, а ночью тексты буквально приходили потоком - будто кто-то свыше диктовал их. Я послушал первые страницы, и Саня открылся для меня по-новому", - признался Комаров.

Дмитрий Комаров / инфографика: Главред

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Ранее Главред сообщал, что Александр Пономарев вышел в свет с возлюбленной, которая младше его на 17 лет. На презентации своей дебютной книги "30 дней: ИИ-человек" 53-летний певец и писатель появился в компании Софии Новиковой, засветившейся на видео с мероприятия.

Также Екатерина Репяхова рассказала о результатах лечения сына с редким генетическим диагнозом. Супруга Виктора Павлика призналась, что выявленное у маленького Михаила нарушение работы сигналов мозга удалось компенсировать благодаря правильной терапии.

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О персоне: Дмитрий Комаров Дмитрий Комаров - украинский журналист, путешественник, фотограф; автор и ведущий программы "Мир наизнанку" и "Мандруй Україною". Заслуженный журналист Украины. Автор документального проекта "Год", сообщает Википедия.

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