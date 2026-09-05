Александр Пономарев впервые сделал признание о новой жене: "Меня ревновали"

Артист официально подтвердил, что больше не холостяк.

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Как выглядит жена Александра Пономарева / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Александр Пономарев

Вы узнаете:

Как Александр Пономарев назвал свою возлюбленную Софию Новикову

Из-за чего ссорилась звездная пара

Народный артист Украины Александр Пономарев, долгое время державший свою личную жизнь в тайне, приоткрыл завесу семейных отношений на презентации своего дебютного романа "30 дней: ИИ-человек". Знаменитость не только впервые публично заговорил о возлюбленной Софии, но и намекнул на то, что они официально связаны узами брака, неоднократно назвав ее своей женой. Видео с этим откровением появилось в Instagram "Сцена подій".

Редкое заявление артист сделал, рассказывая о сложностях, с которыми столкнулся во время написания книги. По словам Пономарева, в какой-то момент возлюбленная начала ревновать его к вымышленной героине произведения.

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Александр Пономарев с женой на презентации книги / фото: Гордон

"Меня ревновали к героине. Да, моя София меня ревновала. Я даже гуглил, ревнуют ли вообще жены своих мужей к героиням романов. Оказался в неплохой компании. Где-то неделю-полторы мы ссорились, потому что она думала, что я в кого-то влюбился", - признался певец.

Неожиданно на помощь Пономареву пришла мать его возлюбленной. Она смогла убедить Софию успокоиться и защитила Александра от подозрений.

"Но, слава Богу, у моей жены мама филолог, и я дал ей прочитать первые десять глав. Она стала моим адвокатом, и стало легче", - рассказал исполнитель.

Как выглядит жена Александра Пономарева - справа от Павла Зиброва / скрин из видео

Ранее телеведущий Юрий Горбунов упомянул, что Александр Пономарев уже давно женат. Он подогрел слухи о тайном браке и заявил, что со своей возлюбленной артист вместе уже много лет.

"У Саши есть жена, и она уже более 10 лет с ним. Если есть какая-то более новая, то я о ней не знаю", - сказал тогда Горбунов.

Александр Пономарев / инфографика: Главред

Олександр Пономарьов / інфографіка: Главред

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Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Сергей Танчинец поздравил жену Юлиану Корецкую с ситцевой свадьбой. Лидер "Без обмежень" опубликовал чувственный черно-белый кадр с супругой и посвятил ей трогательное признание в любви по случаю первой годовщины брака.

Также Наталка Денисенко раскрыла первые впечатления о своем муже. Актриса призналась, что познакомилась с избранником благодаря Тарасу Цимбалюку, и поначалу Юрий Ярошенко показался ей чересчур самоуверенным.

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О персоне: Александр Пономарев Александр Пономарев - украинский певец, автор песен, продюсер. Народный артист Украины (2006). Был первым артистом, который представил Украину на международном музыкальном конкурсе Евровидение - в 2003 году песня "Hasta la vista" в исполнении Пономарева принесла 14-е место. Выпустил 9 музыкальных альбомов.

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