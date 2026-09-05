Сергей Танчинец сообщил о важном событии и публично обратился к жене

Лидер группы "Без обмежень" рассекретил дату создания своей новой семьи.

https://stars.glavred.info/sergey-tanchinec-soobshchil-o-vazhnom-sobytii-i-publichno-obratilsya-k-zhene-10794206.html Ссылка скопирована

Сергей Танчинец рассекретил дату свадьбы / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Юлиана Танчинец

Вы узнаете:

Как Сергей Танчинец поздравил супругу с первой годовщиной брака

Какую важную дату рассекретил музыкант

Лидер известной рок-группы "Без обмежень" Сергей Танчинец трогательно обратился к своей супруге Юлиане Корецкой по случаю важного семейного праздника - первой годовщины брака. Трогательное послание артист опубликовал на своей странице в Instagram, прикрепив искренний черно-белый снимок с возлюбленной.

Певец поздравил избранницу с ситцевой свадьбой, тем самым рассекретив точную дату их бракосочетания. Судя по всему, именно в этот день в 2025 году пара тайно связала себя узами брака.

видео дня

Сергей Танчинец и Юлиана Корецкая / фото: instagram.com, Сергей Танчинец

"Первый год нашей официальной супружеской жизни! Ярко, шумно, порой громко, но всегда весело! Но при этом с вниманием, поддержкой, заботой и любовью! Я всегда на твоей стороне, а ты всегда на моей, что бы ни происходило вокруг. Мы живем чудесную жизнь вдвоем! И я благодарю тебя за это! Люблю тебя, девочка!", - написал музыкант.

Сергей Танчинец - личная жизнь

Жена певца Юлиана Корецкая на протяжении многих лет работает пиарщицей группы "Без обмежень". Из-за тесного профессионального взаимодействия паре длительное время приписывали роман еще в период первого брака Танчинца с Анной Стефанской. Слухи усилились после развода артиста в 2023 году.

Сергей Танчинец - свадьба / фото: instagram.com, Сергей Танчинец

Пара официально подтвердила свои отношения в 2024 году, а уже спустя год музыкант сделал Юлиане предложение. Напомним, в начале 2026 года Сергей Танчинец впервые признался, что они сыграли тайную свадьбу, а 1 января, поздравляя жену с днем рождения, показал первые кадры с торжественной церемонии.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Наталка Денисенко и ее муж Юрий Ярошенко раскрыли историю своего знакомства. В новом интервью звездные супруги впервые признались, что их судьбоносная встреча произошла благодаря популярному актеру Тарасу Цимбалюку.

Также Дмитрий Комаров порадовал поклонников редким выходом в свет. Телеведущий посетил презентацию книги Александра Пономарева в Киеве, где охотно фотографировался с автором и общался с коллегами, продемонстрировав отличную форму и прекрасное настроение.

Читайте также:

О персоне: Сергей Танчинец Сергей Танчинец - украинский певец. Являеся лидером и продюсером группы Без Обмежень. Заслуженный артист Украины (2020).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред