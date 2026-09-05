'Легче уйти': Решетник рассказал о ссорах и кризисе в браке

Украинский шоумен откровенно признался, что его семья находилась на грани распада.

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Григорий Решетник с женой Кристиной / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Григорий Решетник

Вы узнаете:

Какой период в браке Григория Решетника был самым тяжелым

С какими трудностями столкнулась пара

Известный украинский телеведущий Григорий Решетник откровенно рассказал в интервью на канале "Сила впливу" о кризисе в браке со своей женой Кристиной. Шоумен не скрывает, что в их отношениях не всегда все было идеально - в свое время супругам пришлось пройти через испытание, которое чуть не закончилось расторжением брака.

Решетник поделился, что сложный период выпал примерно на 10 лет назад, в самом начале их семейного пути. Тогда пара только пыталась встать на ноги, воспитывала маленького первенца и сталкивалась с непростыми бытовыми условиями.

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Григорий Решетник - семья / фото: instagram.com, Кристина Решетник

"У нас не было каких-то финансовых возможностей, которые бы закрывали наши базовые потребности. У нас родился маленький ребенок - это тоже стресс. Мы жили на съемной квартире, протекала крыша, какие-то ремонтные работы были, холодно. Когда скапливается в семье очень много проблем, мужчинам легче уйти от них, забыть. Определенные колебания и скитания были. Мы в тот момент много начали разговаривать, и это, собственно, спасло. Как-то мы пришли к тому, что нужно дать шанс отношениям, продолжить", - признался Григорий.

Шоумен также добавил, что бытовые ссоры случаются в их семье и сейчас. По словам Решетника, чаще всего именно он первым делает шаг к примирению, так как считает бессмысленным тратить время на обиды. Однако бывают исключения, когда ведущий проявляет принципиальность, выжидая, пока Кристина сделает выводы.

Григорий Решетник - личная жизнь / фото: instagram.com, Кристина Решетник

"Ссоримся, очень много. Я стараюсь не тратить время на какие-либо ссоры. Жизнь быстротечна, поэтому не хочется тратить время. Но иногда бывают моменты, что я проявляю свою такую мужскую харизму и тоже могу иметь себе цену затянуть время, чтобы собственно Кристинка тоже сделала выводы", - подытожил шоумен.

Григорий Решетник / инфографика: Главред

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О персоне: Григорий Решетник Решетник Григорий Иванович - украинский телеведущий, актер, режиссер, диктор, шоумен, общественный деятель. Известный ведущий шоу "Холостяк", "Холостячка" и "Невероятная правда о звездах". Женат на Кристине Решетник и имеют трех сыновей, пишет Википедия.

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