От чего умер Виталий Билоножко: вдова легендарного певца нарушила молчание

Народный артист Украины, легендарный украинский певец Виталий Билоножко покинул этот мир сегодня, 9 января. Ему было 70 лет.
При жизни звезда не комментировал свое здоровье, хоть и активно делился своими размышлениями о жизни и творчестве в социальных сетях. Оказалось, перед смертью Билоножко попал в больницу, где находился достаточно долго вплоть до своей смерти.
Об этом изданию "Гордон" в комментарии сообщила Светлана Билоножко, жена Виталия Васильевича и коллега. Смерть артиста наступила в результате остановки сердца. Реанимировать знаменитость медикам не удалось.
Также стало известно, когда и где состоится прощание с певцом. Об этом рассказал Дмитрий Гордон.
12 января все желающие почтить память Виталия Билоножко и проститься с ним могут прийти в Национальную филармонию в Киеве. Церемония начнется в 11:30, и закончится в 14:00.
Ранее стало известно про смерть главного героя фильма "Максим Оса и золото Песиголовца", актера Василия Кухарского. 42-летний артист получил тяжелое ранение на фронте.
Также Первый украинский театр для детей и юношества сообщил про смерть украинской звезды фильма "Д’Артаньян и три мушкетера", актера Сергея Кустова.
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