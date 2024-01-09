От чего умер Виталий Билоножко: вдова легендарного певца нарушила молчание

Кроме того Светлана Билоножко сообщила, когда и где друзья, поклонники и коллеги смогут попрощаться с артистом.

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Умер Виталий Билоножко - причина смерти и дата прощания с певцом / коллаж: Главред, фото: facebook.com/vitaliy.bilonozhko

Народный артист Украины, легендарный украинский певец Виталий Билоножко покинул этот мир сегодня, 9 января. Ему было 70 лет.

При жизни звезда не комментировал свое здоровье, хоть и активно делился своими размышлениями о жизни и творчестве в социальных сетях. Оказалось, перед смертью Билоножко попал в больницу, где находился достаточно долго вплоть до своей смерти.

Об этом изданию "Гордон" в комментарии сообщила Светлана Билоножко, жена Виталия Васильевича и коллега. Смерть артиста наступила в результате остановки сердца. Реанимировать знаменитость медикам не удалось.

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Также стало известно, когда и где состоится прощание с певцом. Об этом рассказал Дмитрий Гордон.

12 января все желающие почтить память Виталия Билоножко и проститься с ним могут прийти в Национальную филармонию в Киеве. Церемония начнется в 11:30, и закончится в 14:00.

Ранее стало известно про смерть главного героя фильма "Максим Оса и золото Песиголовца", актера Василия Кухарского. 42-летний артист получил тяжелое ранение на фронте.

Также Первый украинский театр для детей и юношества сообщил про смерть украинской звезды фильма "Д’Артаньян и три мушкетера", актера Сергея Кустова.

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