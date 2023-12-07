Умер главный герой фильма "Максим Оса и золото Песиголовца" Василий Кухарский

Отличный муж и отец, а также талантливый актер Кухарский был преданным защитником Украины.

https://stars.glavred.info/umer-glavnyy-geroy-filma-maksim-osa-i-zoloto-pesigolovca-vasiliy-kuharskiy-10523185.html Ссылка скопирована

Умер Василий Кухарский / коллаж: Главред, фото: pexels.com, Скриншот

42-летний актер театра и кино, а также воин ВСУ Василий Кухарский умер. Об этом сообщил Киевский академический драматический театр на Подоле, где артист служил с 2008 года.

Трагическую новость подтвердила жена Кухарского - Наталка Гордей-Кухарская. "Сегодня ушел на Небеса мой прекрасный муж, настоящий воин, мужественный казак, талантливый актер, такой папа, о котором можно просто мечтать - Василий Кухарский. Любимый и родной, милый котенок - лети высоко. И будь рядом всегда", - трогательно попрощалась вдова актера.

Василий Кухарский вступил в ряды ВСУ с первых дней полномасштабной войны. В сентябре 2023 года он получил тяжелое ранение во время боевых действий и был доставлен в одну из киевских больниц, где впоследствии и скончался чуть больше двух месяцев спустя.

видео дня

За свою многолетнюю карьеру Кухарский сыграл более 50 ролей в театре и в кино. Наиболее известная его работа - главная роль в популярном украинском мистическом детективе "Максим Оса и золото Песиголовца", где он сыграл казака, который расследует убийство побратимов и исчезновение крупной суммы.

Василий Кухарский, сред прочего, является лауреатом премии "Киевская пектораль" в номинации "лучшая мужская роль" за спектакль "На дне".

Ранее стало известно, что украинский телеведущий, бывший участник КВН и экс-советник секретаря СНБО Сергей Сивохо умер в 54 года. Прощание с артистом проходило в Октябрьском дворце в Киеве.

Также звезда "Игры престолов", актер и бодибилдер Хафтор Бьернссон сообщил про смерть нерожденной дочери. Сердце девочки, которую назвали Грейс Морган, перестало биться на 21.5 неделе.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.