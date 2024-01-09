Предчувствовал смерть: о чем говорил в свои последние дни покойный Билоножко

Виталий Билоножко искренне тосковал по прошлому, а также скучал за матерью.

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Умер Виталий Билоножко - артист предчувствовал конец / коллаж: Главред, фото: pexels.com, facebook.com/vitaliy.bilonozhko

Едва Украина оправилась после смерти Нины Матвиенко, отечественная сцена понесла новую потерю - в 71 год умер украинский певец, композитор и основатель Международного фестиваля семейного творчества "Мелодия двух сердец" Виталий Билоножко.

Родные и близкие артиста погружены в глубокую скорбь из-за его внезапной потери. Однако сам Виталий Васильевич, похоже, предчувствовал, что дни его сочтены.

Под конец 2023 года на его странице в Facebook стали появляться глубокие размышления автора, щедро сдобренные пессимизмом, ностальгией и надеждой на встречу с теми, кого давно нет рядом. Не единожды Билоножко вспоминал покойных родителей, в особенности мать. Певец радовался, что она не видит того ужаса, который творится в стране, и уверял ее, что хранит про нее память.

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31-го декабря, в канун Нового года, Виталий Билоножко признался, что мечтает вернуться к творчеству, и пожелал горячо любимой стране победы и светлого будущего без участия в нем сомнительных соседей.

Последние слова Виталия Билоножко / коллаж: Главред, фото: facebook.com/vitaliy.bilonozhko

Последние слова Виталия Билоножко / facebook.com/vitaliy.bilonozhko

1 января артист сменил фотографию профиля на черно-белый снимок, какие обычно выбирают для надгробных камней. На нем молодой Билоножко сидит, курит и задумчиво смотрит вдаль.

Виталий Билоножко в молодости / facebook.com/vitaliy.bilonozhko

Ранее стало известно про смерть главного героя фильма "Максим Оса и золото Песиголовца", актера Василия Кухарского. 42-летний артист получил тяжелое ранение на фронте.

Также Первый украинский театр для детей и юношества сообщил про смерть украинской звезды фильма "Д’Артаньян и три мушкетера", актера Сергея Кустова.

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