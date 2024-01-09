Умер народный артист Украины Виталий Билоножко

9 января стало известно о смерти народного артиста Украины Виталия Билоножко

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Умер Виталий Билоножко / Коллаж Главред, фото Facebook

Во вторник, 9 января, умер популярный украинский певец, композитор, основатель и организатор Международного фестиваля семейного творчества "Мелодия двух сердец" Виталий Билоножко.

Ему был 71 год.

Информация о смерти артиста появилась на странице Буринского городского совета в Facebook.

Пока о причинах смерти композитора ничего не известно.

Виталий Билоножко родился 11 июня 1953 года в селе Слобода Буринского района Сумской области. Первыми песнями, записанными певцом на радио, стали произведения Максима Дунаевского "Все пройдет" и "Городские цветы". Впоследствии Билоножко нашел себе постоянных авторов – Александра Злотника ("Возвращайся сюда", "Там де двоє зустрічаються", "Затанцую тебя", "Кто ты такой?", "Тайфун по имени Катя", "Старая дача", "Чарівниця", "Шануймо любов") та Олександра Осадчого ("Ти - земле моя", "Твоє ім'я", "А була любов", "Не лукав", "Боже, дай Україні волю").

На видео - дуэт Билоножко на фестивале "Мелодия двух сердец":

В 1999 году, вместе с женой Народной артисткой Украины Светланой Билоножко стал основателем регулярного Международного фестиваля семейного творчества "Мелодия двух сердец".

Напомним, 8 октября 2023 года народная артистка Украины Нина Матвиенко ушла из жизни. Позже дочь Нины Матвиенко раскрыла последнее желание певицы перед смертью.

Позднее стало известно, что украинский актер театра и кино, режиссер-документалист Андрей Павленко погиб на фронте, защищая Украину от оккупанта.

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