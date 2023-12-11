На фронте погиб известный украинский актер Андрей Павленко

С первых дней войны Павленко был на фронте и нес верную службу до последнего вздоха.

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Умер Андрей Павленко / коллаж: Главред, фото: pexels.com, facebook.com/andrej.pavlenko

Украинский актер театра и кино, режиссер-документалист Андрей Павленко погиб на фронте, защищая Украину от оккупанта. Об этом сообщила его супруга Дарья Орехова.

"Война никого не жалеет… война забирает наших родных и любимых! Война забрала Андрея Павленко. День прощания с Андреем сообщу позже! Р.S. я буду очень скучать по тебе любимый…", - пишет безутешная вдова.

Слова соболезнования высказал также Алексей Арестович, который приходился погибшему коллегой по театру "Черный квадрат", а также кумом - Павленко крестил его старшую дочь: " Вчера умер один из самых ярких звезд театра "Черный квадрат" Андрей Павленко. ... Столько лет плечом к плечу на одной сцене, а "ЧК" - больше, чем семья. Как будто вырвали кусок из жизни".

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Андрей Павленко ушел на фронт в первые дни полномасштабной войны. Он был добровольцем и служил в ВСУ. Имел одно ранение, был трижды контужен.

За свою карьеру он сыграл более 69 ролей, в театре, кино и сериалах. Среди самых известных "Женский врач", "Письмо ожидания", "Девять жизней Нестора Махно", "Страсти по Чапаю", "Оборотень в погонах", "Фото на документы", "Сашка", "1941" и пр.

Ранее стало известно про смерть главного героя фильма "Максим Оса и золото Песиголовца", актера Василия Кухарского. 42-летний артист получил тяжелое ранение на фронте.

Также Первый украинский театр для детей и юношества сообщил про смерть украинской звезды фильма "Д’Артаньян и три мушкетера", актера Сергея Кустова.

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