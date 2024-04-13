Сестра Ефросининой показала взрослую дочь от сына Ющенко

Лиза Ющенко показала свою 14-летнюю дочь во взрослом образе.

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Лиза Ющенко показала взрослую дочь / Коллаж Главред, фото Instagram/ liza_u

Младшая сестра украинской телеведущей и общественной деятельницы Маши Ефросининой Лиза Ющенко, которая живет в России и отмалчивается по поводу войны в Украине, показала свою дочь Варвару, которую она родила от сына бывшего президента Украины Виктора Ющенко Андрея.

На своей странице в Instagram, тусовщица Ющенко показала уже взрослую девушку. Фото она лаконично подписала "My babe".

Кто такая Маша Ефросинина? Маша Ефросинина - украинская телеведущая (Евровидение, Подъем, Фабрика звезд, ШоумаSтгоуон, Маскарад), общественная деятельница и основательница общественной организации "Фонд Маша". Одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус", и самых успешных - по версии издания "Новое время". С 2018 года - Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине. видео дня

Сама девочка позирует в коротком платье с сумкой от Hermes, стоимость которой начинается от 5 тысяч долларов.

Варвара - внучка президента Ющенко / Скриншот Instagram/liza_u

К слову, девочке в этом году исполнилось 14 лет.

Дочь Ющенко копирует свою маму / Скриншот Instagram/liza_u

Как известно, Лиза Ющенко живет в Москве, молчит о войне в Украине, слушает песни путинистки Успенской и живет свою роскошную жизнь, путешествуя по всему миру.

Напомним, ранее в сети появился снимок одной из 5 внуков бывшего президента Украины - 13-летней Варвары. Ющенко показала дочь-подростка, и отметила, что девочка очень скучает по ней. На фото Варвары, которая становится все больше похожа на Лизу, подписчики заметили одну любопытную деталь.

Ранее также Ющенко заговорила о войне. Но снова абстрактно. Так, на своей странице в Instagram, где она показывает свою лакшери-жизнь в террористической России, вместе со своим российским мужем, она поздравила себя любимую с днем рождения и "загадала желание".

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