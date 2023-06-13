"Ч*оня недели": Слава Демин раскритиковал Лизу Ющенко за молчание о войне

Нелестное звание сестра Маши Ефросининой получила после неудачной попытки изобразить из себя "голубку мира".

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Слава Демин назвал Лизу Ющенко ч*оней за молчание о войне в Украине / коллаж: Главред, фото: instagram.com/liza_u, instagram.com/slavademin_official

Бывшая невестка экс-президента Украины Виктора Ющенко и сестра украинской ведущей и общественной деятельницы Маши Ефросининой Лиза Ющенко вызывает множество вопросов - она продолжает хвастаться роскошной жизнь в стране-агрессоре в своих социальных сетях, и упорно игнорирует войну в Украине.

На днях она решила поздравить себя с Днем рождения, при этом упорно избегая слово "война". Она оставила весьма абстрактное и "стерильное" пожелания мира.

Украинский ведущий Слава Демин в своем шоу раскритиковал Ющенко за малодушие, противопоставляя ее молчание и жизнь в стране-оккупанте масштабной благотворительной деятельности Ефросининой. За это он наградил Лизу обидным званием.

"Звание "ч*оня недели" на этот раз получает Лиза Ющенко, она же - сестра Маши Ефросининой и живущая в россии экс-невестка Виктора Ющенко. Она по-прежнему боится произносить слово "война". В свой День рождения Лиза опубликовала в инстаграмме свое жизнерадостное фото и пожелала себе "чтобы закончился ад и наступил мир". Понятно, что писала она это по-русски. Наверное, для своей российской аудитории. Ну и вообще с начала полномасштабного российского вторжения Лиза Ющенко написала о войне всего дважды. И все. Это при том, что ее сестра Маша пишет об этом каждый день. Ну и напомню, что экс-невестка Ющенко 7 лет назад вышла замуж во второй раз за российского бизнесмена", - перечисляет "заслуги" Лизы Ющенко Демин.

Смотрите видео о том, какие украинские знаменитости прекратили свое общение с родственниками из-за войны в Украине:

Ранее Маша Ефросинина высказалась про свою младшую сестру, которая ранее была невесткой Виктора Ющенко, а теперь живет в стране-оккупанте и молчит про войну в Украине.

Также Слава Демин провел разоблачение Дениса Повалий, единственного сына запроданки Таисии Повалий, которая поддерживает преступный путинский режим в стране-оккупанте.

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